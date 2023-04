Reichsbürger und Verschwörungsideologien – Sie sind laut, vernetzt und gekränkt vom Staat Die Pandemie ist vorbei, die Querulanten und Staatsverweigerer bleiben. Wie nahe sind sie der gefährlichen deutschen Reichsbürgerszene? Eine Spurensuche beim Verein Urig. David Sarasin Anielle Peterhans

Idylle mit Blick auf die Rigi: In Maschwanden ZH bepflanzen Mitglieder des Vereins Urig den Garten vor dem Hof mit Gemüse. Im Fokus steht die Selbstversorgung. Foto: Urs Jaudas

Im abgelegenen Dorf Maschwanden an der Grenze des Kantons Zürich ist an diesem Samstagabend Mitte März mehr los als gewöhnlich. Von einem Hof am Rand der Ortschaft aus erklingen abwechselnd Alphornklänge und das Glockengebimmel der Freiheitstrychler. Rund 100 Leute stehen zusammen auf dem weiten Grundstück vor einem alten Hof, trinken Weisswein und Bowle. Es wird grilliert, gescherzt und gelacht, Kinder rennen durch den Garten.