Interview mit Klaus-Michael Kühne – «Sie sind verführt worden und haben sich total geirrt» Erstmals äussert sich der Logistikunternehmer ausführlich über die Verstrickung seiner eigenen Familie mit dem Nazi-Staat. Er fühlt sich verantwortlich für seinen Vater. Peter Burkhardt

«Wir haben nichts zu verbergen, wir bekennen uns zu unserer Schuld»: Klaus-Michael Kühne am Hauptsitz seines Unternehmens in Schindellegi SZ.

Hoch über dem Zürichsee, am Hauptsitz des Logistikriesen Kühne + Nagel in Schindellegi SZ, empfängt Klaus-Michael Kühne zum Gespräch. Dem gross gewachsenen Mann sieht und spürt man sein Alter – 84 – kaum an. Er spricht und denkt rasch wie seit eh und je. Kühne ist im Element, denn wohl noch nie wurde der Menschheit so stark bewusst wie in der Pandemie, wie wichtig Logistik ist.

Herr Kühne, Ihre Familie und Ihre persönliche Geschichte erinnern mich an den Familienroman «Buddenbrooks» von Thomas Mann … ... das ist nicht gut. (lacht)