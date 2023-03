«Apropos» – der tägliche Podcast – Sie sind verheiratet, haben drei Kinder und leben in einer offenen Beziehung Sheila Karvounaki und Fabio Marti gehen sehr offen mit ihrer Beziehungsform um. Im eigenen Podcast erzählen sie davon, wie sie Familie und Sex mit Dritten vereinbaren. Alice Britschgi als Gast Mirja Gabathuler als Host Laura Bachmann als Produzentin

Fabio und Sheila sind ein Paar und können gleichzeitig Sex haben, mit wem sie wollen. Vor zwölf Jahren haben sie ihre Beziehung geöffnet, inzwischen sind sie Eltern von drei Kindern und wissen: Andere Flirts, Sex-Freundschaften oder gar weitere Beziehungsmenschen ändern nichts an der eigenen Liebe zueinander oder dem gemeinsamen Familienleben.

Ein Beziehungsmodell, das es nicht so oft gibt und über das noch seltener offen gesprochen wird, wie Fabio und Sheila in ihrem eigenen Podcast aufzeigen. Darin geht es um Vorurteile, Eifersucht oder Gründe, um seine Beziehung zu öffnen. Macht nichts, wenn bei der Aufnahme am eigenen Küchentisch die eigenen Kinder reinplatzen.

Alice Britschgi, Volontärin beim «Tages-Anzeiger», hat Sheila und Fabio besucht und erzählt davon in einer neuen Folge von «Apropos», dem täglichen Podcast der Redaktion «Tages-Anzeiger». Gastgeberin ist Mirja Gabathuler.

