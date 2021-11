Verschwörungsmythos QAnon – Sie sind viele, und sie sind fanatisch In der Schweiz rufen die Anhänger des Kults zum Widerstand auf, in den USA warten sie darauf, dass Tote auferstehen. Was die aktuellen Entwicklungen um QAnon bedeuten. Alexandra Kedves

Q-Zeichen wurden schon 2018 an Kundgebungen für Donald Trump hochgehalten. Foto: Keystone

Für den 29. November hatten die Akteurinnen und Akteure auf dem Telegram-Kanal «Q Anons Schweiz» zum Generalstreik aufgerufen wegen des Covid-19-Gesetzes. Gestreikt wurde dann nicht. Doch im Kanal gehts unvermindert weiter mit Corona-Desinformationen, etwa über den «Impfgenozid an Kindern», mit Obstruktionsfantasien und der QAnon-Botschaft «Vertrau dem Plan».

Beim Eingang der Beiz Walliserkanne in Zermatt wiederum, in der Wirte die Zertifikatspflicht nicht anwandten, prangt das Graffito «WWG1WGA»: ein Akronym des QAnon-Slogans «Where we go one, we go all», der in solchen Telegram-Kanälen ebenso Standard ist wie die Angst vor dem «Great Reset», dem Umbau der Gesellschaft durch «die da oben».

Schweizer QAnon-Aufruf zum Generalstreik. Quelle: Telegram

Auch im Geburtsland von QAnon, den USA, lebt die Bewegung noch immer. Seit dem 2. November harrt eine Gruppe in Dallas aus: Menschen aus allen Ecken des Landes, mit und ohne Kinder, ganz normale Amerikanerinnen und Amerikaner, die ihren Lebenszweck darin gefunden haben, zu glauben. Daran zu glauben, dass John F. Kennedy Junior, der 1999 als Pilot einer Piper Saratoga samt Frau und Schwägerin in den Tod gestürzt ist, wieder aufersteht und zusammen mit Trump die Macht ergreift; Corona wegpustet. Auch Vater Kennedy beteilige sich.

T-Shirts und Banner mit «Trump-Kennedy 2020» gehören zum Outfit der Gläubigen. Gekommen waren sie zu Hunderten. Nun, Wochen nachdem diverse angekündigte Termine der Auferstehung verstrichen sind, halten immer noch Dutzende in der texanischen Stadt aus, in der Präsident Kennedy 1963 ermordet wurde.

Denn der Guru Michael Brian Protzman, der auf Telegram rund 100’000 Follower hat, nannte Dallas «das gelobte Land» und versicherte jüngst: «Great Awakening – It’s happening folks.» Die Bestrafung der sündigen Liberalen sei nahe. Angehörige klagen in den Medien, es sei nicht zu schaffen, ihre Lieben heimzuholen. Diese hätten alles verloren: Verstand, Ersparnisse, ihr Umfeld.

Demonstrantinnen, die in Dallas darauf warten, dass der auferstandene John F. Kennedy Jr. Donald Trump als Präsident einsetzt. Foto: Elias Valverde II / Dallasnews.com

Wir beantworten Fragen rund um die Trends bei QAnon. Von dem Verschwörungsmythos sind immerhin 15 bis 20 Prozent der US-Bevölkerung fest überzeugt.

Wieso geistert die These von der Auferstehung der Kennedys durch die QAnon-Welt?

Verschwörungstheorien über die Ermordung John F. Kennedys gibt es sonder Zahl. Doch sie haben eine neue Dynamik entwickelt, seit der mysteriöse Q im April 2018 einen verrätselten Tweet über «Potus & JFK Jr», also Trump und Kennedy Jr., gepostet hat. Q ist der Katalysator der QAnon-Bewegung, die sich in den USA zu einer politischen Kraft der Ultrarechten ausgewachsen hat und zur «Infodemie» über Corona beiträgt. Er antwortete Ende 2018 auf die Frage «Lebt JFK?» genervt mit «Nein». Aber da wars schon zu spät. Es kursierten Geschichten über Trumps Treffen mit Kennedy in den Neunzigerjahren; post mortem würden beide Kennedys Trump rächen. Vielleicht, so ein anderes Gerücht, sei der Junior auch gar nicht gestorben.

Unter den QAnon-Anhängerinnen und -Anhängern hätten sich zwei Schulen herausgebildet, berichtet ein NBC-Reporter: die «Literalisten», die alles für möglich halten, eben Leute wie Protzman, der sich Negative48 nennt; und die «Kontextualisten». Letztere deuten Qs Weissagungen offener und glauben «bloss» an den satanischen Pädophilenring von Prominenten wie Hillary Clinton, an den «Deep State», den Trump als Messias austrocknen soll, an die Verstrickung von George Soros und an Masken- und Impfmärchen. Den «Trump-Kennedy»-Bannerträgern stehen sie skeptisch bis verärgert gegenüber – weil diese die Glaubwürdigkeit der QAnon-Bewegung diskreditierten.

Wie stark ist die Zugkraft der Bewegung?

Laut einer Umfrage des Public Religion Research Institute vom Mai glauben 15 Prozent der erwachsenen US-Bevölkerung an die satanische «Deep State»-Verschwörungsthese. Los ging das Ganze, als «Anonymus», also Q, erstmals eine Art Panikpost versendete und Massentumulte voraussagte. Das war am 28. Oktober 2017. Heute sind unter Republikanern 23 Prozent vom Satanistenmythos überzeugt. Volle 55 Prozent der Republikaner stehen dem Bündel an QAnon-Thesen nicht völlig ablehnend, sondern ambivalent oder selektiv zustimmend gegenüber.

Und 20 Prozent aller Amerikanerinnen und Amerikaner unterschreiben die Aussage, dass «bald ein Sturm kommen wird, der die Eliten fortspült und die rechtmässigen Führer einsetzt». 15 Prozent halten, im schlimmsten Fall, Gewalt für nötig, «um das Land zu retten». Sie sind sicher, Trump sei der Wahlsieg gestohlen worden. Damit gibt es weit mehr QAnon-Gläubige in den USA als Juden, Muslime, Buddhisten und Mormonen zusammen; Katholiken machen 20 Prozent aus, liegen also ungefähr gleichauf.

Insgesamt handelt es sich um Millionen von QAnon-affinen Menschen – deren Hoffnung auf eine erneute Trump-Regierung und das Ende der Corona-Massnahmen bisher schwer enttäuscht wurde.

Wer führt die Bewegung an?

Q schweigt seit dem 8. Dezember 2020, als er einen (inzwischen gelöschten) Link zu einem Pro-Trump-Video postete. Trotz verzagter Nachfragen seiner Fans. Über seine Identität gab und gibt es eine Menge Spekulationen. Doch inzwischen stimmen viele Filmemacher Cullen Hoback zu, der in seiner HBO-Dokserie «Q: Into the Storm» erklärte, weshalb er den Administrator der rechtsextremen Plattform 8kun (früher 8chan), Ron Watkins – Sohn des Plattformgründers Jim Watkins –, für Q hält. Ron Watkins will 2022 Kongressabgeordneter für die Republikaner werden und bestreitet, Q zu sein.

So oder so: Zahlreiche Followerinnen und Follower fühlen sich alleingelassen. Andere, die sich bereits im Fahrwasser der Bewegung ein Gefolge aufgebaut haben, nutzen das Machtvakuum für sich. Wie Michael Protzman. Noch im März hatte der 58-Jährige auf seinem Negative48-Kanal nur rund 1700 Follower, nun sind es etwa 100’000 mehr. Gemäss Recherchen von «Vice» führte er 14 Jahre eine Abbruchfirma, die 2020 in die Insolvenz ging – zur gleichen Zeit, als Protzman als QAnon-Influencer startete.

Neuer QAnon-Guru: Michael Brian Protzman. Quelle: Telegram

Und offenbar kann er das. Seine Jüngerinnen und Jünger jedenfalls sparten keine Kosten, um nach Dallas zu fliegen und auszuharren. Laut «Vice» äussert Protzman sich oft antisemitisch, empfiehlt antisemitische Filme, behauptet auch, dass es keine Juden gebe, höchstens Kriminelle. Er habe einen Stammbaum entworfen, laut dem Jesus und Magdalena vier Kinder zeugten, deren Blutlinie bis zu den Kennedys führt. Für die Beweisführung hat Protzman eine Zahlenmagie entwickelt, eine englische Gematrie, die Buchstaben Zahlenwerte zuschreibt.

Diese beschert ihm auch die Erkenntnis, dass eine neue Weltordnung bevorsteht, in der Trump König sei, mindestens. Die PCR-Tests gelten ihm, so «Vice», als Taktik der Feinde, um die Abkömmlinge der heiligen Blutlinie ausfindig zu machen.

Warum ist das gefährlich?

Mike Rothschild, Autor der QAnon-Chronik «The Storm Is Upon Us», bezeichnet in einem Interview die Gruppe rund um Protzman als Sekte. «Da gibts strikte Verhaltens- und Gedankenkontrolle», sagt er. Protzman benehme sich wie ein autoritärer Sektenführer. Immerhin suhle sich die Gruppe weniger in Gewalt- und Hinrichtungsfantasien als andere, hoffe prioritär, und hippiemässig gruppenberauscht, auf die Wiederkehr von Toten.

Tatsächlich schwärmen manche von der tollen Gemeinschaft in Dallas. Rothschild erläutert: Je länger man dortbleibe, desto schwieriger würden der Ausstieg und das Eingeständnis, die ganze Zeit falschgelegen zu sein. «Eigentlich wollen diese Leute nur eine Versicherung, dass alles gut wird.»

Die US-Behörden aber registrieren vermehrt Drohungen und Gewaltausbrüche frustrierter QAnon-Anhänger. Auch in Zermatt war andeutungsweise von Waffengewalt die Rede. Im September warnte das FBI explizit davor, dass mit wachsender Frustration das Gewaltpotenzial unter den QAnon-Leuten zunehme. Ihre Devise «Vertrau dem Plan» gerate ins Bröckeln, mache Verzweiflung und latenter Aggression Platz. Zumal Q, der angeblich bestinformierte Informant, schweigt.

So warnt ein Anti-Extremismus-Aktivist auf Twitter unter dem Stichwort @XposingXtremism mit Nachdruck davor, Protzman und andere wie ihn gewähren zu lassen. Protzman pflege einen gefährlichen Todeskult und geriere sich gottgleich. Gerade mit irren Thesen werde die Nibelungentreue der Leute getestet und eingeübt. Und die Dallasianer sind nur Beispiel für die in der Pandemie gewachsene Bereitschaft, sich zu radikalisieren und aus der Realität abzutauchen.

Alexandra Kedves arbeitet als Kulturredaktorin im Ressort Leben. Sie schreibt schwerpunktmässig über Theater sowie über gesellschafts- und bildungspolitische Themen. Studium der Germanistik, Anglistik und Philosophie in Konstanz, Oxford und Freiburg i Br. Mehr Infos

