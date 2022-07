Konzert von Zürcher Künstlerin – Sie singt von Romantik und Commitment Die Künstlerin Ms Kiwi legt sich nicht auf eine Kunstrichtung fest. Mit ihrer EP greift sie einen Trend auf. Am Donnerstag spielt sie in der Bäckeranlage. Miriam Suter

Die Zürcherin tätowiert, illustriert, tanzt, tobt sich in der Bildhauerei aus und macht Musik. Foto: PD

Das Video zum Song «Cinnamon over My Coffee» zeigt ein einfaches Wohnzimmer. Eine junge Frau mit Jeans, Brille und einem Beanie auf dem Kopf tritt ins Bild und beginnt mit einer gefühlvollen Performance. Sie tanzt um ein Schnurtelefon herum, das auf einem kleinen Hocker steht. Immer wieder nimmt sie den Hörer in die Hand, spricht aufgebracht hinein, zieht sich vom Apparat zurück, nimmt ihn doch noch mal an sich.