Band The Gardener & The Tree – Sie sorgen für Lagerfeuerromantik auch im Winter Der Indie-Folk der Schaffhauser Band The Gardener & The Tree klingt vertraut. Ihr neues Album haben wir trotzdem gern gehört. Sara Belgeri

Manuel Felder (m.) und seine vier Bandkollegen sind zusammen The Gardener & The Tree. Foto: Jen Ries

Die Frage, ob The Gardener & The Tree oft mit der Band Mumford & Sons verglichen würden, bejaht Leadsänger Manuel «Manu» Felder. «Anfangs haben wir das noch persönlich genommen. Schliesslich ist es heute schwierig, das Rad neu zu erfinden.» Aber mittlerweile würden sie sich bedanken. Schliesslich seien Mumford & Sons ja auch eine «geile» Band.

Tatsächlich erinnern die bärtigen Schaffhauser nicht nur mit ihrem Look, sondern auch mit ihrem Sound an die britischen Folkrockband. Da ist Felders tiefe, warme Stimme, die von Gitarre, Bass, Piano und Schlagzeug begleitet wird – nichts da mit elektronischen Effekten. Auch eine Mundharmonika kommt manchmal zum Einsatz. Komplette Lagerfeuerromantik also.