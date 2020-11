Corona-Schutz im Parlament – Sie sorgt dafür, dass Zürichs Politiker reden können Fatmire Ahmeti reinigt bei Ratssitzungen in der Messe Zürich nach jedem Auftritt das Rednerpult – und erhält so einen ganz eigenen Blick auf den Zürcher Politbetrieb. Martin Huber

Aufstehen, desinfizieren, wieder hinsetzen: Reinigungsmitarbeiterin Fatmire Ahmeti bei ihrem Einsatz in der Messehalle 7 in Oerlikon. Foto: Samuel Schalch

«Ich danke für Ihre Unterstützung.» Mit diesen Worten verlässt SP-Gemeinderat Florian Utz am Mittwochabend das Rednerpult in der Messehalle 7. Dann folgt der Auftritt von Fatmire Ahmeti: knapp 30 Sekunden lang, wortlos.

Rasch, aber nicht hastig fährt sie mit einem weissen Tuch über die Seitenwände des Rednerpults, wo Utz sich gerade abgestützt hatte, danach wischt sie noch das Mikrofon ab, fertig. Ahmeti verlässt das Rednerpult wieder und setzt sich auf einen Stuhl gleich dahinter, während bereits der nächste Redner auftritt.

Die Reinigungsaktion wird im Ratssaal kaum beachtet. Aber so beiläufig das Ritual wirkt, so unverzichtbar ist es in Corona-Zeiten. Fatmire Ahmeti desinfiziert an den wöchentlichen Sitzungen von Kantons- und Gemeinderat jeweils die zwei Rednerpulte und ermöglicht es den Parlamentsmitgliedern so, dass sie trotz Pandemie debattieren können und Demokratie weiter stattfindet. Angestellt ist Ahmeti bei einer Reinigungsfirma, die seit letztem Frühling im Auftrag der Messe Zürich den Desinfektionsdienst übernommen hat.