Debatte um Organspenden – Sie spendete ihre Niere einer Frau, die sie kaum kannte Lebendspenden finden meist innerhalb der Familie statt. Vreni Rusch spendete einer entfernten Bekannten, einfach so, um Gutes zu tun. Und bekam dabei eine wichtige Diagnose. Alexandra Bröhm

Sie wollte helfen: Die Appenzellerin Vreni Rusch hatte schwierige Jahre hinter sich. Foto: Andrea Zahler

Als Vreni Rusch an jenem Tag vor fünf Jahren in ihr Auto stieg, hatte sie noch nie daran gedacht, eine Niere zu spenden. Sie fuhr in Richtung Rickenpass, die Strasse verengte sich, Kurve um Kurve ging es hinauf, vor ihr war ein Mann auf einem grossen Töff. Bis über die Passhöhe blieb sie hinter ihm, an einer Baustelle hielten sie nebeneinander an, mit einem Daumen hoch signalisierte sie ihm: «gut gefahren!» Denn Vreni Rusch (60) fährt selbst ein grosses Motorrad. Angefangen hat sie dieses Hobby mit 50 Jahren, nach ihrer Scheidung. Mit ihrer Körpergrösse von 1,54 Meter war es anfangs eine Herausforderung, heute ist es eine Leidenschaft.

Die Appenzellerin kam mit dem Töfffahrer kurz ins Gespräch, die beiden, aus der gleichen Region, verabredeten sich schliesslich zu einer Ausfahrt. Ab und zu gingen der Mann, längst pensioniert, und Rusch, wann immer ihr stressiger Verkaufsjob es zuliess, miteinander auf Töff-Tour. Nach einigen Ausfahrten erzählte Töfffahrer Sepp Engeler von seiner kranken Frau. Dreimal pro Woche müsse sie an die Dialyse, weil ihre eigenen Nieren nicht mehr arbeiteten. Seit zwei Jahren stehe sie auf der Liste für eine Spenderniere, doch es könne noch dauern. Der Alltag sei hart.

Eine Leber wächst nach, wenn man einen Teil entnimmt

Immer wieder musste Rusch in den folgenden Wochen an dieses Gespräch denken, an die kranke Ehefrau. Sie hatte selbst schwierige Jahre hinter sich, und irgendwann kam ihr eine Idee: Ich könnte diesem Paar helfen. Sie hatte Engelers Frau zwar noch nie gesehen, trotzdem reifte in ihr ein Plan: Ich bin gesund, ich könnte der kranken Frau eine meiner beiden Nieren spenden. «Ich wollte einfach helfen, etwas Gutes tun», sagt sie heute über diesen Moment.

Das Thema Organspenden sorgt in der Schweiz für emotionale Debatten, so auch in den letzten Monaten mit den Diskussionen über einen Systemwechsel von der bisher gültigen Zustimmungslösung zur erweiterten Widerspruchslösung. Was seltener Thema ist: Es gibt hierzulande auch Lebend-Organspenden, rund 120-mal pro Jahr kommt es dazu. Eine Niere oder Teile der Leber kann man spenden. Eine gesunde Leber wächst nach, wenn man einen Teil entnimmt.

Abo Interview zu Organspenden «Da findet in keiner Art und Weise ein Ausweiden statt» Kommentar zur Organspende Wir können Tote vermeiden Die meisten Spenden finden innerhalb der Familie statt. Ein Elternteil spendet beispielsweise dem kranken Kind, der Bruder der Schwester, die Ehefrau ihrem Mann. Manchmal entscheiden sich auch Freunde dazu, ein Organ weiterzugeben. Aber nur in 13 Prozent der Fälle sind Spenderin und Empfängerin nicht miteinander verwandt. Frauen spenden häufiger als Männer, ein Drittel der Lebendspenden stammen von Männern. Das ist nicht nur in der Schweiz, sondern weltweit so. Besonders selbstlos ist die sogenannt altruistische Spende, man gibt eine Niere weiter, ohne den Empfänger zu kennen. Bei der Leber ist das nicht möglich.

«Bei Leberspenden kommt es häufiger zu Komplikationen, deshalb sind sie sehr selten», sagt Franz Immer, Facharzt für Herzchirurgie und Direktor der Organspende-Organisation Swisstransplant. Seit 2015 existiert zudem das neue Verfahren des Lebersplits für Babys, die dringend ein Organ brauchen. Spendet ein Verstorbener eine Leber, so können die Ärzte einen Teil dieses Spenderorgans einem Kleinkind einsetzen und den Rest einem erwachsenen Empfänger.

Illustration der beiden Nieren des Menschen. Foto: Getty

Vor den körperlichen Strapazen einer möglichen Spende fürchtete Rusch sich nicht. Bis zur Scheidung führte sie mit ihrem Ex-Mann 20 Jahre einen Bauernhof, bekam in fünf Jahren vier Kinder, ruhige Stunden gab es kaum. Heute steht sie von morgens bis abends hinter der Theke und verkauft Käse. «Ich hatte wegen meiner Scheidung lange Schuldgefühle und sehr gelitten», sagt sie, «vielleicht hat mich das zusätzlich motiviert, etwas Gutes tun zu wollen.» Obwohl ihr Jüngster bei der Scheidung schon 17 Jahre alt war, seien es turbulente Jahre gewesen, nachdem sie beschlossen hatte, aus dem Bauernhaus auszuziehen.

Schliesslich erzählte Rusch ihrem Töffkollegen Engeler von der Idee. «Er hat grosse Augen gemacht». Sie trafen sich das erste Mal zu dritt und gingen anschliessend zum Hausarzt der Ehefrau, um erste Abklärungen einzuleiten. Noch war unklar, ob die Spende überhaupt möglich wäre.

Nach der Operation sah es schlecht aus

Spenden kann man ein Organ nur, wenn man selbst gesund ist und wenn das Organ zum Empfänger passt. Die Blutgruppe ist heute nicht mehr so entscheidend. Und Rusch hat Blutgruppe O und ist damit sowieso Universalspenderin. Entscheidender ist es, dass das Gewebe von Spenderin und Empfängerin immunologisch zusammenpasst, weil sonst die Abstossungsreaktion heftiger ausfällt. «Ich bin zehn- bis fünfzehnmal ins Kantonsspital St. Gallen zu Untersuchungen gefahren», sagt Rusch. Wer spendet, wird auch sonst gesundheitlich durchgecheckt. Alle Tests verliefen erfolgreich.

«Ich finde es fantastisch, dass es Menschen wie Vreni Rusch gibt», sagt Isabelle Binet, Klinikleiterin Nephrologie und Transplantationsmedizin am Kantonsspital St. Gallen, «eine Lebendspende ist etwas so Positives, und sie hat viele Vorteile». Vor allem die Planbarkeit der Operationen sei ein grosses Plus, die Spenderniere funktioniere ausserdem meist gleich nach der Operation.

Debatte um die Organspende Infos einblenden Debatten um die Organspenden gibt es in der Schweiz schon lange. Denn es gibt zu wenig gespendete Organe. Laut Swisstransplant sterben jede Woche ein bis zwei Menschen in der Schweiz, während sie auf ein neues Organ warten. Dieses Jahr stimmte der Nationalrat einem Paradigmenwechsel bei der Organspende zu. Neu soll in der Schweiz die erweiterte Widerspruchslösung gelten. Wer nach seinem Tod nicht spenden möchte, muss das zu Lebzeiten festhalten. Die Angehörigen haben aber noch immer das letzte Wort. Gegen diese Änderung hat ein Komitee das Referendum ergriffen. (abr)

Ein Jahr nach Ruschs Idee fand die Transplantation unter der Leitung von Binet statt. Danach mussten alle Beteiligten stressige Wochen durchstehen, denn es sah zu Beginn so aus, als würde Engelers Frau Ruschs Niere abstossen. «Das waren schwierige Wochen», sagt Rusch, doch sie habe immer damit rechnen müssen, dass auch so etwas passieren könnte. Die Ärzte bekamen die Komplikationen aber schliesslich in den Griff, und beide Frauen erholten sich.

Für die Lebendspende gibt es in der Schweiz strenge Regeln. Geld darf keines fliessen. Innerhalb von Familien ist das jedoch nicht immer ganz leicht zu kontrollieren. Auch der moralische Druck kann innerhalb der Familie problematisch sein. «Freiwillige Spenden müssen immer genau das sein, nämlich ganz aus freiem Willen geschehen», sagt Immer von Swisstransplant. Jeder, der spenden möchte, muss seine Motive und Erwartungen auch in einer psychologischen Beratung besprechen.

«Man kann gut mit einer Niere leben.» Isabelle Binet, Kantonsspital St. Gallen

«Der Spender muss genau verstehen, was er macht und was die Konsequenzen sind», sagt Binet. Genau hinschauen müsse man, so Immer, wenn Verwandte aus ärmeren Ländern für eine Spende eingeflogen würden. Für Paare gibt es auch die Möglichkeit einer Spende übers Kreuz mit einem anderen Paar, wenn der eigene Partner immunologisch nicht passt. Die Eingriffe finden dann am gleichen Tag statt, damit sich alle an die Abmachung halten.

Viele potenzielle Spenderinnen und Spender fragen sich, ob das Leben mit einer Niere das gleiche ist wie mit zweien. «Man kann gut mit einer Niere leben», sagt Binet. Noch wichtiger als sonst sei es aber, dass ein allfälliger Bluthochdruck medikamentös gut eingestellt würde. Das Risiko, selbst einst an die Dialyse gebunden zu sein, ist sehr klein. Es betraf bisher zwei von 2500 Lebendspendern in der Schweiz, als sie selbst über 80 Jahre alt waren. Rusch macht sich keine Sorgen. «Meine älteste Tochter ist Ärztin», sagt sie, «auch sie fand gut, was ich mache.» Und im Notfall wäre doch jeder froh, wenn er ein Organ bekomme, ist sie überzeugt.

Wie geht es der Empfängerin heute?

Trotz allen Voruntersuchungen kam es bei Rusch nach dem Eingriff jedoch zu Komplikationen. Ihre Nierenarterien hatten eine so seltene Anomalie der Gefässwand, dass das bei Tests niemandem aufgefallen war. Die Arterie verlief nicht gerade durch das Organ. Um Problemen vorzubeugen, musste sich Rusch nach der Spende an ihrer verbleibenden Niere operieren lassen. Die Ärzte begradigten die Arterie, und sie nimmt nun einen leichten Blutverdünner. «Es ist gut möglich, dass sie auch ohne die Spende irgendwann Probleme bekommen hätte», sagt Nephrologin Binet, und es sei gut, dass man die Anomalie dank der Spende entdeckt habe.

Die Spenderin und die Empfängerin des Organs: Vreni Rusch und Dorothee Engeler. Foto: PD

Und wie geht es der Empfängerin des Organs? «Diese Niere war ein Geschenk des Himmels», sagt Dorothee Engeler (68), die heute dank Vreni Ruschs gut arbeitender Niere in ihrem Körper nicht mehr zur Dialyse muss. Als ihr Mann ihr zum ersten Mal von der Spendenidee erzählt habe, sei das eine «riesengrosse Überraschung» gewesen.

Engelers eigene Nieren sind voller Zysten und funktionieren deshalb nicht mehr. «Ich bin ihr so dankbar», sagt Engeler, die bis zu ihrer Pension 31 Jahre lang als Kindergärtnerin arbeitete. Sie würde sich noch heute bei Rusch bedanken. Ein paar Mal pro Jahr treffen sich die drei zu einem Znacht. «Aber sie hört es gar nicht so gerne, wenn ich mich immer wieder bedanke.»

