Kabarettistin Jane Mumford im Millers – Sie spielt in einer Kultband – und macht jetzt den Dino auf der Bühne Reptilien an die Macht! Jane Mumford zeigt ihren ersten Solo-Comedy-Abend. Und übt Kritik an der Schweizer Bunkermentalität. Stefan Busz

Vorhang auf für das Reptil: Jane Mumford auf der Bühne des Millers. Foto: Dominique Meienberg

«Ich muss noch das Hemd aufbügeln», sagt Jane Mumford. Wir haben im Millers abgemacht, hier findet die Premiere ihres ersten Soloabends «Reptil» statt. Der Fotograf ist noch nicht da, das gibt ihr ein bisschen Spatzig, sich aufs Fotoshooting vorzubereiten. Lippenstift hätte sie auch dabei – «eine Foundation lege ich aber nicht auf». So ist eben Jane Mumford: ganz ungeschminkt in allem, was sie tut.

Der Fotograf muss erst noch das Licht einrichten. Wir beginnen schon das Gespräch über das neue Stück. «Reptil» ist Kabarett, Comedy, Schlangentanz. Also erste Frage: «Jane Mumford, woher kommt Ihre Vorliebe für Reptilien?» Die Antwort ist geschliffen, als gehörte sie zum Bühnenprogramm. Jane Mumford sagt: «Ich habe nichts gegen Säugetiere. Ich finde es einfach unangenehm, eines zu sein.»