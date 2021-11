Künstlerin Zilla Leutenegger – Sie spielt mit Räumen wie keine andere Zilla Leutenegger mag Räume und Treppen, die keinen Sinn ergeben. Jetzt gibt es eine Doku über sie. Ein Besuch bei ihr im Atelier im Kreis 3. Lara Blatter

Zilla Leutenegger wohnt mit ihrem Partner und zwei Söhnen in Zürich. Foto: Maurice Haas

«Wer bin ich – und wenn ja, wie viele?», zitiert Zilla Leutenegger den Philosophen Richard David Precht. In den Werken der Künstlerin sind immer mehrere Zillas anwesend. Immer dabei, immer in Bewegung. Man findet sie in Skizzen, in Drucken oder als Schatten auf eine Wand projiziert.

Gerade das Spiel mit dem Schatten liegt der Künstlerin. Dass der Name Zilla aus dem Hebräischen kommt und «Schatten» bedeutet, sei eine «hübsche Brücke». Schicksal? Sie ist sehr pragmatisch: Nein.

Leutenegger arbeitet mit verschiedenen Medien, sie zeichnet, sie malt, sie fotografiert und erstellt Video- und Lichtinstallationen. Während drei Jahren hat sie der Regisseur Iwan Schumacher mit der Kamera begleitet. Anhand von drei Kunstwerken gibt die Dokumentation «Zilla» Einblicke in das Leben und Werk der Künstlerin.