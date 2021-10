Film-Highlights der Woche – Sie hat eine Metallplatte im Kopf und bringt Menschen um Eine Serienmörderin mit einem Faible für Tempo, eine Astronautin in der Zwickmühle und ein Privatbankier aus Genf – das sind unsere Filmtipps. Matthias Lerf , Pascal Blum , Gregor Schenker , Philippe Zweifel

Alexia (Agathe Rousselle) aus «Titane» steht auf Autos und Morde. hat eine Metallplatte im Kopf und bringt Menschen um. Foto: Filmcoopi

Titane

Horror von Julia Ducournau, F/B 2021, 108 Min.

Das titelgebende chemische Element Titan trägt die Hauptfigur als Platte im Schädel, sie ist die Folge eines Raserunfalls in der Kindheit. Schnelle Wagen lassen sie nicht mehr los, als Erwachsene arbeitet sie als Tänzerin auf Autohauben. Auch dem knapp entgangenen Tod bleibt sie verbunden: Ab und zu bringt sie Menschen um. Und später verwandelt sie sich in einen Mann, um sich als verlorenen Sohn adoptieren zu lassen.

Was für ein verrückter Film, irgendwo zwischen Horror- und Passionsgeschichte. Und das Beste: «Titane» hat im Juli dieses Jahres die Goldene Palme von Cannes gewonnen. In 74 Jahren Festivalgeschichte ist die Französin Julia Ducournau somit die zweite Frau nach Jane Campion, die diese Auszeichnung bekommen hat. Hochverdient: «Titane» war der innovativste Film der Ausgabe 2021.

Das kommt nicht von ungefähr: Julia Ducournau ist 2016 mit dem Horrorfilm «Grave» (auch bekannt als «Raw») aufgefallen. Darin verkörperte die Schweizer Schauspielerin Ella Rumpf eine Vegetarierin mit Lust auf Menschenfleisch. Die Hauptrolle in «Titane» spielt nun die sensationelle Neuentdeckung Agathe Rousselle, eine nicht binäre Darstellerin. Neben ihr ist der eher aus dem Arthouse-Bereich bekannte Vincent Lindon als vermeintlicher Vater zu sehen.

«Titane» ist komplex, blutig, gescheit. Der Film spielt gekonnt mit Geschlechterrollen, Autofetischismus und Publikumserwartungen. Und zum Schluss gibt es die seltsamste Geburt der Filmgeschichte. (ml)

Proxima

Drama von Alice Winocour, F/D 2019, 107 Min.

Es sind in der Science-Fiction bereits gewaltige raumzeitliche Anstrengungen unternommen worden, damit ein Vater mit seiner Tochter reden kann («Interstellar») oder ein Sohn mit seinem Vater («Ad Astra»).

«Proxima» von Alice Winocour behandelt vergleichsweise irdische Probleme. Die französische Astronautin Sarah (Eva Green) trainiert auf dem Gelände der European Space Agency und schafft es, als einzige Frau für eine Mission auf der Internationalen Raumstation ausgewählt zu werden. Das bedeutet, dass sie ihre 7-jährige Tochter Stella an ihren Ex-Mann Thomas (Lars Eidinger) abgeben muss. Die Trennung von Stella belastet Sarah immer stärker, und so spielt sich dieses leise inszenierte innere Drama ab. Ein Drama über die Ansprüche, denen Mütter stärker ausgesetzt sind als Väter, und über die Emanzipation, die Mütter ihren Kindern zugestehen müssen, auch wenn sie es lieber anders hätten. (blu)

Azor

Drama von Andreas Fontana, CH/Arg/F 2021, 100 Min.

Dieser Film fragt nach den Verstrickungen der argentinischen Militärdiktatur mit Schweizer Banken. Da reist im Jahr 1980 der Genfer Privatbankier Yvan De Wiel (Fabrizio Rongione) mit seiner Frau nach Buenos Aires. Er versucht, sich die Loyalität der Kunden dort zu sichern, nachdem sein Geschäftspartner plötzlich verschwunden ist. Der einzige Hinweis auf die Gründe ist ein Name in den hinterlassenen Notizen: «Lázaro».

Regisseur Andreas Fontana, selbst Sohn eines Privatbankiers, hat genau recherchiert und schildert subtil, wie der Wunsch nach Diskretion Banken und Diktaturen zu natürlichen Partnern macht. «Azor» wurde am Zurich Film Festival mit dem Kritikerpreis für das beste Erstlingswerk ausgezeichnet. (ggs)

Console Wars

Dokumentarfilm von Jonah Tulis und Blake J. Harris, USA 2020, 92 Min.

Der Krieg der Konsolen ist ein Kampf um Marktanteile. In der einen Ecke der liebenswerte Klempner Mario, in der anderen der freche Igel Sonic. Letzterer ist das Maskottchen der Videospielfirma Sega, die es Anfang der Neunziger schaffte, die Vormachtstellung von Nintendo in den USA zu brechen. Indem sie sich als coole Alternative zum familienfreundlichen Giganten präsentierte. Der Aufstieg endete, als der Mutterkonzern in Japan anfing, dem amerikanischen Ableger zu misstrauen.

Die Doku «Console Wars» bereitet die Geschichte unterhaltsam, aber nicht sehr tiefgründig auf – mehr Fakten bietet die Vorlage, das gleichnamige Sachbuch von Blake J. Harris. Seltsam unausgesprochen bleibt die Tatsache, dass sich der Kampf von Nintendo und Sega vor allem um die Frage dreht, wer die Zielgruppe von Kindern und Jugendlichen besser manipulieren kann. (ggs)

Auf Sky

Walzer auf der Petschora

Drama von Lana Gogoberidse, Geor 1992, 106 Min.

Bis Sonntag läuft noch das georgische Kulturfestival «Brücke: Zürich–Tbilissi». Aus diesem Anlass zeigt das Filmpodium im Oktober Werke georgischer Regisseurinnen; einige davon kommen nach Zürich. So präsentiert die 92-jährige Lana Gogoberidse unter anderen ihren Film «Walzer auf der Petschora» – es ist die Geschichte einer Frau in den Dreissigern, deren Familie vom stalinistischen Regime zerstört wurde. Vor der Vorstellung gibt Gaga Chkheidze, Direktor des georgischen Nationalen Filmzentrums, eine Einführung. (ggs)

Sa 9.10., 17.30 Uhr, Filmpodium

Auch wenn Stalin selbst aus Georgien stammte, hatte die Bevölkerung unter seiner Herrschaft zu leiden. Foto: Filmpodium

Squid Game

Thriller-Serie von Hwang Dong-hyuk, Korea 2021, 9 Folgen

In «Squid Game» bekämpfen Menschen einander bis auf den Tod – allerdings nicht, weil ein dystopischer Unrechtsstaat sie dazu zwingen würde, sondern weil sie hoch verschuldet sind und sich Millionengewinne erhoffen. Die Teilnehmenden müssen sich in klassischen Kinderspielen messen. Etwa «Zeitungslesen», wo man sich an eine Person ranschleicht und stillstehen muss, sobald sich diese umdreht. Der winzige Unterschied: Wer ertappt wird, wird erschossen.

Das alles ist faszinierend genug, darüber hinaus zieht die koreanische Serie viel Spannung aus den Beziehungen zwischen den Spielenden: Allianzen, Rivalitäten, Verrat. Es geht hier um finanzielle Verzweiflung und was sie mit den Menschen macht, wenn sie auf die falsche Seite eines kaputten Gesellschaftssystems geraten. Aber auch um einen pervertierten Voyeurismus. Dass «Squid Game» weltweit auf die Spitzenplätze der Netflix-Charts stürmte, ist einerseits ein herrlicher Meta-Kommentar, andererseits eine ziemlich beunruhigende Fernseherfahrung. (phz)

Auf Netflix

Breaking Boundaries: The Science of Our Planet

Dokumentarfilm von John Clay, USA 2021, 75 Min.

Wie schlimm stehts eigentlich um die Erde? Diese Doku untersucht schmelzende Eiskappen, brennende Regenwälder und das Artensterben im Ozean. Und spricht darüber, was wir in Hinsicht auf den Umweltschutz von der Corona-Pandemie lernen können. Im Anschluss an die Vorstellung gibts ein Gespräch mit dem Umweltaktivisten Georg Klingler. In der Reihe «Nebenrolle Natur». (ggs)

Do 7.10., 19.30 Uhr, Rote Fabrik, Clubraum

Matthias Lerf hat eine langjährige Erfahrung als Kulturredaktor in Bern und Zürich. 2008 gewann er den Prix Pathé für eine herausragende Filmkritik. @MatthiasLerf Pascal Blum hat Soziologie und Geschichte studiert und ist seit 2014 Kulturredaktor. Er hat ein Buchkapitel über Heidi im Film geschrieben. Gregor Schenker ist seit 2012 Filmredaktor im Ressort Zürich Leben. Er hat in Zürich Germanistik, Filmwissenschaft und Psychologie studiert. @GregorSchenker Philippe Zweifel ist Co-Leiter des Ressorts Leben. Er hat in Fribourg Anglistik und Journalistik studiert. @delabass

