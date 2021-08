US-Politikerin nach 9/11 – Sie stimmte als Einzige gegen den Afghanistan-Krieg Die Abgeordnete Barbara Lee hatte nach den Anschlägen auf das World Trade Center als Einzige gegen einen Truppeneinsatz gestimmt. Danach wurde sie als Verräterin beschimpft und erhielt Morddrohungen. Lisa Füllemann

Die US-Abgeordnete Barbara Lee hatte vor 20 Jahren als Einzige gegen einen Krieg in Afghanistan gestimmt (8. Januar 2020). Bild: Tom Williams (Getty Images)

Drei Tage waren seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 vergangen. Die demokratische Abgeordnete Barbara Lee nahm wie fast alle anderen Kongressabgeordneten an einem Gedenkgottesdienst in der Washington National Cathedral teil. Wie sie später erzählte, hatte sie sich bis zu jenem Morgen den Kopf darüber zerbrochen, wie sie über das Gesetz Authorization for Use of Military Force Against Terrorists (AUMF) (deutsch: Genehmigung zum Einsatz militärischer Gewalt) stimmen sollte. Das Gesetz, das eine Antwort auf die Anschläge auf die Twin Towers war, würde dem damaligen Präsidenten George Bush die Erlaubnis erteilen, im Kampf gegen den Terrorismus die Streitkräfte einzusetzen.

Doch als Lee das Gebet des Pfarrers Nathan Baxter hörte, war ihre Entscheidung gefallen, wie die «Washington Post» schreibt. Als die Abgeordnete später im Repräsentantenhaus ihr Votum gegen die Resolution begründete, zitierte sie die inspirierenden Worte des Geistlichen: «Wenn wir handeln, sollten wir nicht zu dem Bösen werden, das wir beklagen.» Trotz ihrer Rede blieb Lee die Einzige, die gegen eine militärische Intervention in Afghanistan stimmte. Die Abstimmung im Repräsentantenhaus fiel mit 420 zu 1 Stimme aus, im Senat mit 98 zu 0. Das Gesetz wurde fast einstimmig verabschiedet, Lee als Terroristin, Kommunistin und Verräterin beschimpft.

Ihr Votum sorgte national für Aufsehen

Heute, 20 Jahre, Zehntausende Tote und Billionen an Kriegsschulden später, blickt die Welt nach Afghanistan, wo die Taliban seit letzter Woche wieder an der Macht sind. Derweil ist die AUMF immer noch in Kraft und wurde zur Rechtfertigung von US-Militärinterventionen in mindestens 21 verschiedenen Ländern verwendet. Und während die Amerikaner einen Schuldigen suchen, brechen die Erinnerungen an Lees polarisierende und mutige Nein-Stimme herein, die damals für landesweite Schlagzeilen sorgte.

Obwohl die kalifornische Abgeordnete mit ihrer Nein-Stimme anscheinend die Überzeugungen der Mehrheit ihrer Wählerinnen und Wähler widerspiegelte, fielen die meisten Reaktionen feindselig aus. Unzählige Anrufe legten die Telefone ihres Büros auf dem Capitol Hill lahm, bis sie schliesslich abgestellt werden mussten. Lee erhielt Tausende Briefe, mit Worten wie «Du hättest in den Trade Towers sein sollen, du antiamerikanisches ****. Fall tot um!!!» Oder: «Du wirst in die Geschichte eingehen, als der einzige Feigling in einem Meer von mutigen Gesetzgebern.» Nach zahlreichen Morddrohungen gegen Lee und ihre Familie musste die Abgeordnete eine Zeit lang unter Polizeischutz gestellt werden.

Auch von Politikern und Journalistinnen wurde die damals 55-Jährige scharf kritisiert. Das «Wall Street Journal» nannte sie eine «ahnungslose Liberale» und stellte die Frage in den Raum, ob sie «antiamerikanisch» sei. Die «Washington Times» nannte sie eine «langjährige Unterstützerin von Amerikas Feinden». Lees Kritiker verglichen sie auch mit Jeannette Rankin, einer Kongressabgeordneten, die als Einzige gegen eine militärische Beteiligung der USA an beiden Weltkriegen gestimmt hatte.

Gegen einen Krieg ohne konkretes Ziel und Ausstiegsstrategie

Lee versuchte wochenlang ihre Entscheidung in Stellungnahmen und Interviews zu erklären. Sie sei keine Pazifistin und auch nicht gegen eine militärische Intervention, sagte sie laut «Washington Post». Sie wolle Bush jedoch keinen Blankoscheck geben und ihn einen Krieg führen lassen, der weder ein konkretes Ziel noch eine Ausstiegsstrategie habe. Bereits in ihrer Rede im Repräsentantenhaus hatte sie an das Plenum appelliert, in Zeiten der hochgeschaukelten Emotionen das grosse Ganze nicht aus den Augen zu verlieren und die Fakten zur Situation abzuwarten.

«Wie schwierig diese Abstimmung auch sein mag, einige von uns müssen zur Zurückhaltung mahnen», sagte die demokratische Abgeordnete. «Unser Land befindet sich in einem Zustand der Trauer. Einige von uns müssen sagen: ‹Lasst uns für einen Moment zurücktreten, lasst uns innehalten, nur für eine Minute, und über die Auswirkungen unseres heutigen Handelns nachdenken, damit dies nicht ausser Kontrolle gerät.›»

Weiterhin im Kampf gegen die Ermächtigung

Nach dem nationalen Aufruhr nahmen viele an, dass Lees Karriere vor dem Aus stehe. Doch die Abgeordnete wurde im darauffolgenden Jahr nicht nur wiedergewählt, sondern erhielt für ihre Stimme den Aachener Friedenspreis. 2005 wurde sie für ihr Votum für den Friedensnobelpreis nominiert. Und trotz des starken Gegenwinds, den Lee nach der Abstimmung erfahren musste, kämpft sie immer noch unermüdlich für die Aufhebung der AUMF und der Irak-Resolution.

Tatsächlich ist es der heute 75-Jährigen dieses Jahr gelungen, ein Gesetz zur Aufhebung der Ermächtigung aus dem Jahr 2002, mit der der Irakkrieg genehmigt worden war, im Kongress einzubringen. Der Entwurf wurde vom Repräsentantenhaus angenommen, wodurch die Resolution demnächst definitiv aufgehoben werden könnte.

Angesichts der Krise in Afghanistan wird Lees Nein-Stimme nun als bedeutender Moment in der amerikanischen Geschichte gewertet. Das Büro der Abgeordneten wird mit Medienanfragen überschwemmt, während sie sich darum bemüht, US-Bürger und Afghanen so schnell wie möglich zu evakuieren. «In vielerlei Hinsicht wünsche ich mir fast, dass ich mich geirrt hätte», sagte Lee zu «Washington Post». «Denn was sich heute abspielt, ist erschreckend.» Trotzdem unterstütze sie Präsident Joe Bidens Entscheidung, die Truppen aus Afghanistan abzuziehen. Er habe in seiner Rede an die Nation richtig dargelegt, was seit 20 Jahren klar sei: «Es hat und wird nie eine militärische Lösung der USA in Afghanistan geben.»

Fehler gefunden?Jetzt melden.