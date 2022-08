Populäre DJ an der Street Parade – Sie stört die Party – und wird überall gefeiert Jenny Cara gehört zu Zürichs international erfolgreichsten DJs. Sie bekämpft Sexismus und Rassismus im Nachtleben und steht damit für einen neuen Ton in der Szene. David Sarasin

Jenny Cara ist Teil der Erfolgswelle in der Zürcher Clubkultur. Foto: Thomas Egli

DJ Jenny Cara lässt einen abstrakten und hypnotischen Beat laufen, nickt dabei zurückhaltend mit dem Kopf. Auffällig viele Frauen tanzen zu ihrer Musik. Etwas später spielt Cara den Radiohit «Say My Name» von Destiny’s Child, die Euphorie ist nun fast greifbar, auch sie selbst tanzt nun intensiver. So ist das auf dem Video eines Auftritts in Genf im Frühling dieses Jahres zu sehen.