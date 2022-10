«Höhle der Löwen» investiert 200’000 Franken – Sie störte sich an Tinder – und entwickelte ihre eigene Plattform 22 Jahre jung und CEO einer Datingplattform: Laura Matter aus Dinhard hat in der TV-Sendung die Jury mit ihrer Idee überzeugt. Zoé Richardet

Laura Matter hat eine Dating-App entwickelt. Foto: Madeleine Schoder

Im Vergleich zu anderen Kandidierenden fiel Laura Matter vor allem durch ihr lockeres Auftreten auf: kein Zittern, kein starres Zahnpastalächeln, stattdessen charmanter Schalk. Die 22-Jährige ist CEO der Datingplattform Noii und war am Dienstag in der Fernsehsendung «Die Höhle der Löwen» zu sehen. In der Sendung stellen Jungunternehmerinnen und Start-up-Gründer ihre Business-Ideen vor. Überzeugen sie die Jury aus erfahrenen Geschäftsleuten – die Löwen –, investieren diese in die Firma.