Demos in Uster und Zürich – Sie streiken wieder fürs Klima Zum ersten Mal seit der Corona-Krise finden wieder landesweit Klimakundgebungen statt. Wir berichten laufend. Liliane Minor UPDATE FOLGT

Erinnern Sie sich an die Zeit Ende 2018, Anfang 2019? Als plötzlich Schülerinnen und Schüler Freitags auf die Strasse gingen, um für den Klimaschutz zu demonstrieren? Anfangs ein, zwei Tausend. Am 20. September des letzten Jahres demonstrierten dann allein in der Schweiz Zehntausende, weltweit Millionen Menschen. Es schien eine Bewegung zu werden, die kaum mehr aufzuhalten war.

Am 2. Februar 2019 gingen zum ersten Mal mehr als 10’000 Schülerinnen und Schüler, Studierende, aber auch zahlreiche Sympathisanten auf die Strasse, um für den Klimaschutz zu demonstrieren. Ein Jahr später bremste das Corona-Virus die Klimabewegung. Foto: Dominique Meienberg