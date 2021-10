Neue Show in der Maag-Halle – Sie tanzen das Leid eines Flüchtlings Das Stück «Message in a Bottle» will vieles vereinen: Musik von Sting, Hip-Hop-Dancemoves und eine Geschichte über Migration. Geht das gut? Tim Wirth

1000 Tänzerinnen kamen zum Casting von « Message in a Bottle» . 21 von ihnen stehen nun in Zürich auf der Bühne. Foto: Helen Maybanks

Ganz zum Schluss, kurz bevor der Vorhang fällt und eigentlich schon als Verabschiedung gedacht, zeigt das Ensemble aus London, was es am besten kann: tanzen. Jeder ist einmal in der Mitte. Da zittert ein Mann wie ein Aal, eine Tänzerin wirbelt durch die Luft, und Lukas McFarlane, durch eine englische TV-Show bekannt geworden, dreht eine Pirouette.

1000 Tänzerinnen und Tänzer sind zum Casting von «Message in a Bottle» gekommen. 21 werden in der Zürcher Maag-Halle auf der Bühne stehen, und ihre Tanzstile sind derart unterschiedlich, dass die Genre-Frage obsolet wird. Das gilt auch für die Musik von Sting, zu der sie sich bewegen: Jazz, Klassik, Folk, Pop, Rock. Alles ist drin. «Du kannst zu dieser Musik nicht nicht tanzen», sagt Choreografin Kate Prince, die «Message in a Bottle» entwarf.