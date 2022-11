Die Deutsche Anna-Karina Schmitt ist nach Erlenbach gezogen, um dort dem Freitauchen nachzugehen. Kürzlich hat sie an der WM einen neuen persönlichen Tiefenrekord aufgestellt.

Sie sind Anfang Oktober an der WM in Kaş in der Türkei bis auf 82 Meter hinuntergetaucht. Die Bedingungen waren nicht ganz einfach.

Ja, an diesem Tag herrschte eine starke Strömung, und viele Athleten mussten aufgeben. Zudem bin ich in der Kategorie CWT mit zwei Flossen getaucht, obwohl es üblich ist, mit einer Monoflosse zu tauchen. Die sind gross, sperrig, eng und müssen extra angefertigt werden, weshalb ich nicht damit tauche, doch die Kraftübertragung ist mit einer Monoflosse natürlich besser. Deshalb hatte ich einen gewissen Nachteil.