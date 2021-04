Umtriebige Zürcher Apothekerin – Sie testet bis nach Mitternacht auf Corona So viel wie Valeria Dora in Wollishofen testet kaum eine andere Apothekerin in Zürich. Kreative Angebote sind Doras Markenzeichen – und ihre Stimme. Patrice Siegrist

Führt «Moonshine-Testing» durch: Apothekerin Valeria Dora hat ihre Corona-Teststrasse manchmal bis nach Mitternacht geöffnet. Foto: Urs Jaudas

Bei Apothekerin Valeria Dora schleicht sich Unrast in die Stimme, wenn sie über die Zeit nach der Pandemie sinniert. Was, wenn in Zürich keine Testrekorde mehr gebrochen werden, Dora nicht mehr bis nachts um 2 Uhr Beipackzettel gestalten kann oder mit chinesischen Firmen Maskendeals aushandeln darf?

Projekte anreissen. Lösungen suchen. Sie blühe in Krisensituationen auf, sei ein kleines «Kraftwerk», sagt Dora in dezentem St.-Galler-Dialekt – in den 23 Jahren in der Apotheke in Wollishofen hat er an Schärfe verloren. In ihr brenne «es chlises Sünneli».