Extremschwimmerin aus Männedorf – Sie trotzt eisigen Temperaturen und Weissen Haien Deniz Kayadelen schwamm schon im Ärmelkanal und von Irland nach Schottland. Für ihr nächstes Abenteuer trainiert sie im eiskalten Zürichsee. Christian Dietz-Saluz

Kein Wetter zu kalt und zu schlecht: Deniz Kayadelen bereitet sich im Zürichsee vor Männedorf auf die Eisschwimm-Weltmeisterschaft vor. Foto: Patrick Gutenberg

«Nein, das ist kein Künstlername», sagt Deniz Kayadelen mit entwaffnendem Lächeln. «So heisse ich wirklich.» Deniz bedeutet nämlich auf Türkisch «Meer». Bei ihr wird der Name zur Passion. Denn die in Frankfurt am Main geborene Wirtschaftspsychologin und Senior Managerin eines der weltgrössten Wirtschaftsprüfer ist mit keinem anderen Element so vertraut wie mit dem Wasser – vor allem Meerwasser.

Kayadelen ist eine Extremschwimmerin, die schon viele Trophäen gewonnen hat. Zu ihren grössten Leistungen gehören das Durchschwimmen des Ärmelkanals in der Staffel, des North Channel zwischen Irland und Schottland sowie die Passage von Nelson Mandelas Gefängnisinsel Robben Island nach Kapstadt. Das sind nicht nur ungeheuerliche Distanzen, sondern immer auch ein Kampf mit starken Strömungen und vor allem bitter kaltem Wasser.