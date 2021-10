Kampf gegen Aerosole – Sie tüfteln am Corona-Filter für das Klassenzimmer Die Pandemie hat gezeigt, wie schlecht es um die Luft in Schulen und Büros steht. Eine Gruppe pensionierter Wissenschaftler arbeitet an der Lösung. Luca De Carli

In der dicken Metallröhre steckt unter anderem der Filter: Jan Czerwinski, Heinz Burtscher und Jacques Schiltknecht vor der Anlage in der Rudolf-Steiner-Sonderschule in Lenzburg. Foto: Andrea Zahler

Ist das hier das Schulzimmer der Zukunft?

In der Rudolf-Steiner-Sonderschule in Lenzburg AG steht eine Anlage, die sich seit dem Ausbruch der Pandemie viele Eltern für ihre Kinder wünschen. Zehn Stoffschläuche an der Zimmerdecke saugen ununterbrochen Luft ab – und damit auch Coronaviren, sollte in der Klasse ein infiziertes Kind sitzen. Die Viren werden über die Rohre zu einem Keramikfilter geführt – zusammen mit anderen schädlichen Kleinstpartikeln wie Feinstaub von der stark befahrenen Strasse, an der die Schule steht.

«Die Anlage funktioniert», sagt Heinz Burtscher, «99,9 Prozent aller Partikel und Viren bleiben im Filter hängen.» Der emeritierte Professor der Fachhochschule Nordwestschweiz gehört zu einer Gruppe erfahrener Ingenieure, Physiker und Ärzte, die mitten in der Pandemie das Start-up Nano Clean Air zur Entwicklung solcher Filtersysteme gegründet haben. Das Besondere: Fast alle der beteiligten Männer sind im Rentenalter. An diesem schulfreien Mittwochnachmittag führen Mitglieder der Gruppe das Pilotprojekt vor.