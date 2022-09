Verrückte Gadgets der Velofahrer – Sie tüfteln, bis es lächerlich wird Vom Helm über das Trikot bis zum Schuhüberzug – beim Zeitfahren der Radprofis zählt jedes Detail. Es wird mitunter absurd. Eine Übersicht. Pia Wertheimer Herbie Egli

Kein Windschatten, keine Helfer: Beim Zeitfahren kämpfen die Velofahrerinnen und Velofahrer (hier Lukasz Owsian) allein gegen die Zeit und die physikalischen Gesetze. Foto: Charly Lopez (A.S.O)

Es scheint, als würden Stefan Küng, Marlen Reusser oder Stefan Bissegger im Zeitfahren einen einsamen Kampf gegen die Uhr austragen. Doch wenn sie am Wochenende an der Weltmeisterschaft im australischen Wollongong allein auf die Strecke gehen, profitieren sie von der Hilfe von Heerscharen an Wissenschaftlern. Akribisch analysieren und testen diese seit Jahren den Luftwiderstand von Fahrerinnen und deren Fahrrädern. Die Tüftler nehmen dabei jeden Zentimeter unter die Lupe – und entwickeln auf der Jagd nach Sekunden neue Textilien, Helme oder Hautgels.