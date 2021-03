Liebesbeziehung endet vor Gericht – Sie überfährt ihren Stalker – nun droht ihr der Landesverweis Eine langjährige, aber alles andere als gewöhnliche Beziehung beschäftigt das Baselbieter Strafgericht. Warum dem mutmasslichen Stalking-Opfer am Ende sogar die empfindlichere Strafe droht als dem beschuldigten Mann. Alexander Müller

Eine langjährige Beziehung endete mit Stalking, Streit und Strafanzeigen. Symbolfoto: Daniel Desborough

Manche Ereignisse erscheinen auf den ersten Blick einfach zu beurteilen. So ein Fall ist das Beziehungsdrama, das am Mittwoch im Baselbieter Strafgericht für viele Emotionen im Saal sorgte.

Eigentlich wäre die Geschichte schnell erzählt: Ein Paar hatte während neun Jahren eine Beziehung, die mal inniger, mal weniger harmonisch war. Am Ende wollte sich die Kosovarin von ihrem Partner trennen, was er nicht akzeptieren konnte. Er bombardierte sie mit unzähligen Nachrichten auf diversen sozialen Medien, rief sie immer wieder an und lauerte ihr auf. Wo die heute 41-jährige Frau jeweils war, wusste er stets ganz genau, weil er einen GPS-Tracker unter ihrem Auto befestigt hatte.