Netflix-Serie über Hochstaplerin – Sie verachtet die Armen «Inventing Anna» erzählt die wahre Geschichte der Deutschen Anna Sorokin, die sich als Millionenerbin ausgab und die New Yorker High Society ausnahm. Juliane Liebert

Maud, Lou und Barry. Manchmal sind die wahren Helden die Nebenfiguren; in der neuen Netflix-Serie «Inventing Anna» sind sie es mit Sicherheit. Denn ausnahmslos alle Hauptfiguren sind selbstsüchtige Unsympathen, was im Wesen der Sache liegt: «Inventing Anna» beruht auf der wahren Geschichte der Hochstaplerin Anna Sorokin, einer Deutschen, die sich als Millionenerbin ausgab und die New Yorker High Society ausnahm.