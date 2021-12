Porträt von Lily Collins – Sie verführt die Generation Z Schauspielerin Lily Collins ist viel mehr als bloss Tochter ihres berühmten Vaters Phil Collins. Der Star der Netflix-Serie «Emily in Paris» ist ein Multitalent und steht auch hinter der Kamera. Lisa Füllemann

Schauspielerin Lily Collins als Emily Cooper in der Hit-Serie «Emily in Paris». Foto: PD

Vor gut einem Jahr, als wir in einer von Lockdowns und Einschränkungen geprägten Zeit eine Ablenkung vertragen konnten, trat Emily Cooper in unser Leben. Die Amerikanerin flanierte in der Netflix-Serie «Emily in Paris» in sündhaft teuren Louboutin-High-Heels durch die Stadt – stets auf der Suche nach dem beruflichen Erfolg und der grossen Liebe.

Dabei stellt sich Emily zwar etwas tollpatschig an und tritt auch öfters ins Fettnäpfchen – oder in Hundedreck – doch sie legt einen unerschütterlichen Optimismus an den Tag; eine Eigenschaft, die in Pandemie-Zeiten äusserst willkommen ist. Emily lässt sich von Paris verführen – und verführt so schnell ein globales Publikum..