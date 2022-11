Karikatur: Felix Schaad

Das muss man den Präsidenten im Schweizer Fussball lassen: Sie schaffen es immer wieder innert kürzester Zeit, ihre Meinung zu wechseln. Im Mai wollten sie noch die Einführung eines Playoffs in der Super League, weil sie gegen das sogenannte schottische Modell waren. Sechs Monate später will zumindest eine Mehrheit kein Playoff mehr, dafür die schottische Formel. Ein 16:4 hat sich darum in ein 8:12 verkehrt.

Es ist ja nett, für Unterhaltung zu sorgen. Darin sind diverse Clubs in diesen Tagen besonders gut. Bernhard Alpstaeg hält als Mehrheitsaktionär den FC Luzern in seinen Klauen und bringt die Anhängerschaft in Aufwallung, weil er den gesamten Verwaltungsrat plus Sportchef absetzen will. Mario Balotelli wiederum dreht im Wallis am Rad und erklärt die Swiss Football League zur mafiösen Vereinigung, weil er sich bei Fouls nicht genug geschützt sieht. Oder der FC Zürich sorgt als abgestürzter Meister für Betrieb.

Die Kraft der Fans

Gemeinsam haben es die Chefs der Clubs in den letzten Wochen gar geschafft, gleich Zehntausende von Fans gegen sich aufzubringen. Die Kurven, zumindest die einflussreichen im Land, verbrüderten sich. Berner und Basler, Luzerner und St. Galler, Zürcher und Zürcher – alle geschlossen miteinander, die sich sonst lieber mit Schmährufen eindecken und gern mit Fäusten aufeinander losgehen.

Sie entwickelten eine Stimmkraft, die nicht zu überhören war. Sie sprachen sich gegen ein Modell aus, das für sie unfair ist und der Logik widerspricht, dass jener am Ende Meister ist, der über eine ganze Saison am meisten Punkte gewonnen hat. Den Meister in einem Playoff zu bestimmen, sei absurd, sagte Ancillo Canepa schon im April, bevor die Einführung beschlossen wurde.

Acht Vereine haben ihre Meinung nun geändert. Erstaunen soll ihre Wankelmütigkeit nicht.

Der Präsident des FCZ liess sich auch nicht durch den Vergleich mit dem Eishockey besänftigen, wo das Playoff seit 1986 zur Essenz einer Saison gehört. Dass im Eishockey die Qualifikation zum Einschlafen ist, strich er hervor. Ebenso die finanziellen Auswirkungen eines Meistertitels, die im Fussball viel grösser sind als im Eishockey.

Acht Vereine haben nun ihre Meinung geändert, das ist viel. Es sind in erster Linie jene mit einer starken Fanbasis, wie in Basel, St. Gallen oder selbst in Winterthur. Erstaunen soll die Wankelmütigkeit aber nicht weiter. Sie gehört zum Leben von Fussballfunktionären. Darum umarmen sie einen Trainer heute und setzen ihn morgen wieder vor die Tür. Darum verhalten sie sich bei der Diskussion um den Modus wie ein Kind, das sich im Süsswarenladen nicht entscheiden kann.

Sie führen die Barrage zwischen dem Zweitletzten der Super League und dem Zweiten der Challenge League ein, um sie wieder abzuschaffen und dann doch wieder aus der Mottenkiste hervorzuholen. Sie wollen die Liga immer wieder reformieren und denken dabei in erster Linie an die Aufstockung auf eine Zwölferliga, um sie dann mehr als einmal zu verwerfen, weil sie keinen vernünftigen oder fairen Modus dafür finden. Im Frühling 2020 debattieren sie dann über das schottische Modell und lehnen es schliesslich doch ab.

Diese unnötige Aufstockung

Jetzt also, auf die Saison 2023/24, kommt genau dieses Modell, bei dem die Clubs insgesamt 38 Spiele austragen und doch eine ungleiche Anzahl von Heimspielen haben können. Alle wissen deshalb, dass auch das nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Sie haben eben ein Problem, das sie selbst verschuldet haben: den Ausbau der Liga von zehn auf zwölf Mannschaften.

Mit 19:1 Stimmen sprachen sie sich im Mai dafür aus, nur der FC St. Gallen war dagegen. Eine grössere Liga soll ihnen mehr Planungssicherheit verschaffen und das Risiko eines Abstiegs verkleinern. Zur Zwängerei kommt die Träumerei. Ein anderer Modus hat eine Mannschaft noch nie automatisch besser gemacht. Die Qualität der Arbeit ist es, die über den Erfolg entscheidet. Der FCZ ist ein gutes Beispiel dafür. Letzte Saison wurde er nicht wegen des Modus Meister, sondern weil er einfach viel besser arbeitete als alle anderen, und jetzt ist er auch nicht wegen des Modus am Tabellenende, sondern weil er ein paar Fehlentscheide zu viel traf.

Die 2003 eingeführte Zehnerliga ist ein Erfolg. Die Zuschauerzahlen sind gut, selbst wenn medial seit Jahren über die Langeweile im Titelkampf lamentiert wird. Die Aufstockung wurde im Glauben beschlossen, es gebe genug Mannschaften mit dem Potenzial für die Super League. Der FC Winterthur ist in dieser Saison zu einer Bereicherung geworden, ja.

Der Blick auf die aktuelle Tabelle der Challenge League zeigt jedoch die Tücken einer Zwölferliga auf: Auf den beiden direkten Aufstiegsplätzen liegen Stade Lausanne-Ouchy und der FC Wil. Es sind sicher nicht die Clubs, die in der Super League alles besser machen.



