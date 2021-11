Geflüchtete aus Afghanistan – «Bleibt doch!»

Afghanische Flüchtlinge in Pakistan – Sie verlassen das «Herz der Fins­ter­nis» «Bleib doch!» Das sag­ten die Ta­li­ban ei­nem Fa­mi­li­en­va­ter auf der Flucht nach Pa­ki­stan. Doch das war kei­ne Op­ti­on für ihn, so we­nig wie für Zehn­tau­sen­de an­de­re Af­gha­nen. Da­bei er­war­tet sie im Nach­bar­land meist nur Ar­mut. Sonja Zekri aus Islamabad

Noch ist die ganze grosse Fluchtwelle ausgeblieben, aber etwa 20’000 Menschen verliessen Afghanistan in den vergangenen Monaten: Szene beim Grenzübergang Spin Boldak nach Pakistan, Taliban halten Flüchtlinge auf. Foto: Bulent Kilic (AFP)

Un­längst ist der Af­gha­ne Is­ma­el Sa­fi nach Pa­ki­stan ge­reist und hat 14 Ta­ge für ei­ne Stre­cke ge­braucht, die er sonst in acht Stun­den schafft. Auf dem Weg von sei­nem Dorf in der af­gha­ni­schen Pro­vinz Ku­nar ins pa­ki­sta­ni­sche Pe­sha­war wa­ren vie­le Hin­der­nis­se zu über­win­den. An ei­ner Stra­ssen­sper­re hiel­ten ihn die re­gie­ren­den Ta­li­ban an. Sie ga­ben sich freund­lich, er­in­nert er sich. War­um er sei­ne Hei­mat ver­las­sen wol­le, mit Frau und acht Kin­dern, frag­te ei­ner: «Er sag­te: Die Si­tua­ti­on wird bes­ser, du wirst se­hen. Bleib doch!»