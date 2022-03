Schweizer Unternehmerin – Sie verschickt Aufmunterungs-SMS an ihre Mitarbeitenden in der Ukraine Franziska Tschudi kennt viele der 620 Beschäftigten ihres Werks bei Kiew persönlich und will ihnen wenn nötig auch bei der Flucht zur Seite stehen. Angelika Gruber

«Krieg habe ich mir nicht vorstellen können»: Franziska Tschudi hat das Ukraine-Geschäft ihres Unternehmens aufgebaut und war selbst vor Ort. Foto: PD

Seit einigen Tagen hat Franziska Tschudi einen Fixtermin: Am Nachmittag um 17 Uhr wählt sich die Chefin des Industriekonzerns Weidmann aus Rapperswil-Jona SG in eine Videokonferenz mit ihren Mitarbeitenden aus der Ukraine ein. Ihr Unternehmen hat etwas nordwestlich der Hauptstadt Kiew eine Fabrik mit 620 Beschäftigten. Diese stellen Materialien und Systeme zur Isolation von Transformatoren sowie Spezialpapiere für industrielle Anwendungen her – normalerweise.