Maja Stolle wird 80 – Sie war die Elfe Senfkorn. Und streckt auch heute noch der Welt die Zunge raus Andere sind in diesem Alter im Kopf vielleicht schon ein bisschen faul. Die Schauspielerin Maja Stolle ist hellwach. Sie sagt: «Ich muss immer etwas riskieren.» Mit 80 Jahren tritt sie jetzt in «Steinschlag» auf. Stefan Busz

Hören, wie die Zeit vergeht: Maja Stolle schaut zurück – und ist gespannt, was kommt. Foto: Gerry Ebner

«Wenn du / das Alter betrittst / setz den Helm auf / es herrscht / Steinschlaggefahr», heisst es in Franz Hohlers Gedicht «Achtung». Maja Stolle kennt sich mit dem Alter aus. Diese Woche ist die Schauspielerin 80 Jahre alt geworden. Und tritt zu ihrem Geburtstag im Theater am Hechtplatz in der Produktion «Steinschlag» auf, Untertitel: «Hören, wie die Zeit vergeht.»