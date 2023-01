Otrava in Zürich – Sie weben einen kunterbunten Klangteppich Binnen weniger Jahre wurden sechs Mitglieder des Siggenthaler Jugendorchesters zu einer Band voller Musikstudierenden, die anspruchsvolle Volksmusik aus dem Osten spielt. Zoé Richardet

Sie sind die aktuellen Mitglieder von Otrava: Mischa Tapernoux, Caspar Streit, Antony Burkhard, Romain Nussbaumer, Lukas Eugster und Yves Ehrsam (v.l.n.r.). Foto: Kilian Schoenenberger

«Jedan, dva, tri, opa», zählt Mischa Tapernoux das Lied «Opa Cupa» an, dann setzen Geige, Klarinette, Posaune, Kontrabass, Gitarre und Perkussion zur fröhlichen Melodie an, mit vielen Schnörkeln verziert, die für einen orientalischen Klang sorgen. «Opa» gehört nahezu zum Grundwortschatz der Aargauer Band Otrava, von der Mischa Tapernoux Teil ist. Der Ausruf leitet in der osteuropäischen Volksmusik beschwingte Töne und Rhythmen ein.