Ausbildung am Strickhof in Lindau – Sie werden Bauer auch ohne Hof Linda Oswald und Xaver Sigrist schliessen in diesen Tagen am Strickhof ihre Lehre zum Landwirt ab. Beide haben keinen Bauernhof in der Familie. Almut Berger Madeleine Schoder (Foto) Sabine Rock (Foto)

Auf dem Weg in die Landwirtschaft: Xaver Sigrist und Linda Oswald. Fotos: Madeleine Schoder/Sabine Rock

«In meiner Familie bin ich die erste Bäuerin weit und breit», sagt Linda Oswald mit einem breiten Lachen. «Aber irgendwer muss ja mit einer Tradition beginnen.» Die 24-Jährige konnte kürzlich mit 89 weiteren frischgebackenen Landwirtinnen und -wirten am Strickhof in Lindau ihr Berufsdiplom entgegennehmen. Die Stadtzürcherin stammt aus einer Schreinerfamilie, die Eltern haben eine eigene Firma.



In den letzten vierzig Jahren hat sich die Zahl der Bauernhöfe in der Schweiz auf knapp 49’000 halbiert; jährlich schliessen rund 1000 Betriebe ihre Tore für immer. Gleichzeitig befinden sich aktuell 3917 Lernende mit Berufsfeld Landwirtschaft in Ausbildung – fünf Prozent mehr als noch im Vorjahr. Darunter auch solche wie Linda Oswald ohne bäurische Wurzeln. Ein Widerspruch?