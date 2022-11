Podcast «Tages-Anzeigerin» – Sie will, dass auch Männer sich mit Abtreibung auseinandersetzen Gratis Zugang zu Verhütungsmitteln und vor allem Männer, die verantwortungsbewusst ejakulieren: Damit – und nicht mit einem Verbot – könnte die Zahl der Abtreibungen gesenkt werden, sagt Autorin Gabrielle Blair. Annik Hosmann als Host Priska Amstutz als Host Laura Bachmann als Produzentin

28 Thesen zur Abtreibungsdebatte hält Autorin Gabrielle Blair in ihrem Buch fest. Foto: Justin Hackworth

Mit den Midterms in den USA ist erneut das wegweisende Urteil Roe v. Wade im Fokus. Denn der Wahlausgang hat auch Folgen für die Abtreibungsrechte in Amerika. Welche, das besprechen Priska Amstutz und Annik Hosmann in einer neuen Folge «Tages-Anzeigerin».

Fast zeitgleich ist ein neues Buch erschienen – mit einer ziemlich neuen Art, über Abtreibungen nachzudenken. Die Amerikanerin Gabrielle Blair stellt in «Ejaculate Responsibly. A Whole New Way to Think About Abortion» 28 Argumente vor, wie man die Zahl der Abtreibungen senken könnte. Und viele davon setzen bereits vor der Schwangerschaft an. So stellt sie etwa die Frage in den Raum, weshalb sich primär die Person, die 24 Stunden pro Monat fruchtbar ist, um die Verhütung kümmert und nicht jene, die 24 Stunden am Tag ein Kind zeugen kann. Über diese vermeintlich simplen Thesen sprechen Priska Amstutz und Annik Hosmann.

Hinweis: Die Aufnahme der Podcast-Folge fand statt, bevor die Resultate der Midterms sowie die offiziellen Kandidaturen von Evi Allemann und Eva Herzog feststanden. An zwei Stellen hat sich ein Fehler eingeschlichen: Die Bundesratswahl findet am 7. (nicht 8.) Dezember statt. Und bei einer Vasektomie werden die beiden Samenleiter (nicht Eileiter) durchtrennt.

