Erfolgsköchin übernimmt Maison Blunt – Sie will den Zürcherinnen und Zürchern den besten Hummus der Stadt servieren Aus dem Maison Blunt wird das Dar: Das beliebte Szenelokal wird heute unter der Leitung von Zizi Hattab neu eröffnet. Hattab gilt in der Gastroszene als Shootingstar. Claudia Schmid

Eröffnet heute mit ihrem Team das Dar: Zizi Hattab. Foto: Urs Jaudas

Das Maison Blunt war eine Institution, ein Szenelokal in einer ehemaligen Garage im Kreis 5 mit den schönsten gemusterten Bodenplättli der Stadt. Im Sommer gab Inhaberin Alexandra Moosbauer das Lokal mit marokkanisch-orientalischer Küche überraschend auf. Doch wenig später gelang ihr ein Coup: Sie fragte die Köchin Zizi Hattab, ob sie Lust hätte, das Maison Blunt zu übernehmen. Und Hattab sagte zu.

Die 32-Jährige hat nicht nur marokkanische Wurzeln, sie gilt auch als Zürichs Shootingstar: Anfang 2020 eröffnete sie im Kreis 3 das Restaurant Kle und wurde danach mit 14 «Gault Millau»-Punkten ausgezeichnet. Ihr Lokal ist bekannt für eine vegane Küche auf Gourmetniveau mit aufwendig verarbeitetem Gemüse, elaborierten Saucen und vielen Gewürzen.

Marokkanisch-spanische Einflüsse

Heute eröffnet Hattab mit ihrem Team das Dar. Auf Spanisch bedeutet Dar «geben», auf Arabisch «Haus». Spanisch und Arabisch sind für Hattab zwei prägende Sprachen: Sie ist an der Costa Brava aufgewachsen, ihre Eltern stammen aus der marokkanischen Stadt Fès.

Das Lokal des ehemaligen Maison Blunt ist eine Institution und wurde 1997 eröffnet. Foto: Matthias Jurt

Im Dar wird vor allem marokkanische Spezialitäten geben, deren Zubereitung Hattab von ihrer Mutter gelernt hat. Mit ihrem Team ist die Köchin dafür nach Marokko gereist, wo jeden Tag mehrere Mahlzeiten auf den Tisch kamen. Auch spanische Zubereitungen wie Kartoffeltortilla will Hattab in ihrem neuen Restaurant servieren.

Das Dar ist auch eine Bar

Kleine Snacks, darunter laut Zizi Hattab der beste Hummus der Stadt, sowie orientalisch inspirierte Cocktails, bei denen Gewürze wie Safran, Kardamom und Rosenblätter zum Einsatz kommen, sollen das Angebot abrunden. Auch im Dar wird pflanzenbasiert gekocht: «Die typischen Gewürze und Kräuter aus der marokkanischen Küche», so Hattab, «sind wegen ihrer intensiven Aromen für meinen Kochstil perfekt.»

Zizi Hattab ist Quereinsteigerin. Bevor sie in der Küche stand, war sie als Ingenieurin tätig. Doch die Lust, Köchin zu werden, war so gross, dass Zizi Hattab umsattelte und in den besten Restaurants der Welt anheuerte.

Sie sammelte unter anderem Berufserfahrungen in der Osteria Francescana bei Massimo Bottura in Modena oder im Restaurant Schauenstein (Fürstenau) beim Schweizer Spitzenkoch Andreas Caminada. Später kam sie über ihren Partner nach Zürich und machte sich selbstständig.

