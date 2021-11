Film-Highlights der Woche – Sie will ihr Kind zurück In «True Mothers» erpresst eine junge Frau das Ehepaar, das ihren Sohn adoptiert hat. Dazu empfehlen wir ein Glaubensdrama und eine Horror-Retrospektive. Gregor Schenker Pascal Blum Matthias Lerf

Die junge Frau im Vordergrund will Geld – oder ihren Sohn zurück. Szene aus «True Mothers». Foto: Filmcoopi

True Mothers

Drama von Naomi Kawase, Jap 2021, 140 Min.

Kirschblüten im Wind, ein Vogel auf einem Ast, die Reling einer Fähre: Die japanische Regisseurin Naomi Kawase legt den Fokus auf Details des Alltags, die sonst wenig Beachtung bekommen. Und sie liebt es, diese in ein warmes Licht zu tauchen. Mitunter wirkt das fast schon kitschig, aber in den besten Momenten liegt in den Bildern eine zauberhafte, tief berührende Poesie. So war das schon in «Still the Water» und «An».

Auch «True Mothers» ist von diesem Licht durchflutet. Erzählt wird die Geschichte des Ehepaars Kurihara. Die beiden haben gerade einige Aufregung hinter sich, da ihr kleiner Sohn beschuldigt wurde, einem Mitschüler beim Spielen dem Arm gebrochen zu haben. Aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was ein unerwarteter Telefonanruf auslöst. Die Frau, Satoko, nimmt den Hörer ab. Am anderen Ende meldet sich eine Person, die behauptet, sie sei die Mutter des Jungen – tatsächlich haben ihn die Kuriharas adoptiert. «Ich will mein Kind zurück.» «Das ist unmöglich», sagt Satoko. «Wenn Sie ihn nicht zurückgeben, dann geben Sie mir Geld.»