Film-Highlights der Woche – Sie will raus aus der Beziehung HBO hat Ingmar Bergmans «Szenen einer Ehe» neu verfilmt. Dazu gibt es eine Doku über eine Schweizer Pazifistin und einen Animationsfilm über Afghanistan. Gregor Schenker , Pascal Blum , Hans Jürg Zinsli

«Scenes from a Marriage»: Für ein Uniprojekt geben Mira (Jessica Chastain) und Jonathan (Oscar Isaac) ein Interview zu ihrer Ehe. Bald gerät diese in eine Krise. Foto: Sky

Scenes from a Marriage

Drama-Serie von Hagai Levi, USA 2020, 6 Folgen

Gemäss einer «Seinfeld»-Folge sind es die vier schlimmsten Wörter in der englischen Sprache: «We need to talk.» Genau so formuliert es die Digitalfirma-Managerin Mira (Jessica Chastain) zwar nicht. Aber was sie sagt, läuft auf dasselbe hinaus: Sie verlässt ihren Mann Jonathan (Oscar Isaac), der an der Uni arbeitet und sich zu Hause um die vierjährige Tochter kümmert.

Dass die Frau geht und nicht der Mann, ist die offensichtlichste Änderung in diesem HBO-Remake von Ingmar Bergmans «Szenen einer Ehe». Er drehte sie 1973 zuerst als Sechsteiler fürs Fernsehen, der zur Folge hatte, dass in Schweden die Scheidungsrate stieg. Anderes bleibt ähnlich, so gibt das Paar zu Beginn ein Interview, in dem Mira und Jonathan über ihre Beziehung reden (heute müssen sie halt zuerst ihr Gender-Pronomen bestimmen). Auch setzt die Neuauflage von Regisseur Hagai Levi («In Treatment») mehr auf den Flow der Szenen, was zulasten der psychologischen Überschärfe geht. So wirkt es etwas bemüht, Mira nach der Trennung als distanzierte Frau zu zeichnen.

Aber dafür gibt es viele Momente absoluter Grausamkeit. Mira sagt Jonathan, dass sie ihn nicht mehr anziehend findet, und schämt sich gleich dafür, da kann man quasi in Zeitlupe zuschauen. Jonathan hält es nicht aus, wie Mira ihre Kleider in den Koffer schmeisst, und schubst sie weg, um die Blusen ordentlich einzupacken. Das ist dann wirklich unerträglich gut. (blu)

Die Pazifistin. Gertrud Woker: Eine vergessene Heldin

Dokumentarfilm von Fabian Chiquet und Matthias Affolter, CH 2021, 75 Min.

«Herr Präsident, wir bitten Sie inständigst, die nuklearen Testversuche mit sofortiger Wirkung zu verbieten.» So beginnt der Brief, den Gertrud Woker (1878–1968) in den Sechzigern an John F. Kennedy schreibt. Dafür muss sie sich anhören, sie sei weltfremd. Dabei hat sie zu der Zeit schon ein langes Leben als Aktivistin hinter sich: 1907 dozierte sie als erste Frau in der Schweiz Chemie, kämpfte fürs Frauenstimmrecht und die Lohngleichheit, setzte sich ein gegen Giftgas und die Atombombe, war Mitbegründerin der Internationalen Frauenvereinigung für den dauernden Frieden. Dafür wird sie von vielen bewundert, aber auch angefeindet und verspottet. Am Ende ihres Lebens kommt sie in eine Nervenheilanstalt, beerdigt wird sie anonym. Das wenige Bildmaterial, das von ihrem Leben bleibt, erweckt dieser Film in animierten Sequenzen zum Leben, und auch sonst ist das ein beachtlicher Versuch, Woker zur verdienten Bekanntheit zu verhelfen. (ggs)

Billie

Dokumentarfilm von James Erskine, GB 2021, 96 Min.

Vor ein paar Monaten kam «The United States vs. Billie Holiday» ins Kino, ein Biopic, in dem Andra Day die Jazzsängerin bravourös verkörperte. Als Ergänzung dazu kann man sich jetzt die Doku «Billie» ansehen. Sie erzählt eine doppelte Geschichte: Es geht natürlich um Billie Holiday (1915–1959), aber auch um die Journalistin Linda Lipnack Kuehl (1940–1978).

Kuehl betrieb in den Siebzigern ausführliche Recherchen über ihre Heldin Holiday, wollte eine Biografie über sie schreiben. Doch bevor es so weit war, starb die Journalistin unter ungeklärten Umständen. Könnte ein Zusammenhang bestehen? Die zahlreichen Interviews, die Kuehl damals führte, sind von unschätzbarem Wert und die Grundlage für «Billie». (ggs)

Les hirondelles de Kaboul

Animationsfilm von Zabou Breitman und Eléa Gobbé-Mévellec, F/Lux/CH/Mon 2019, 80 Min.

Wie übersetzt man den Alltag einer Schreckensherrschaft in Bilder? Zabou Breitman und Eléa Gobbé-Mévellec entwerfen mit wasserfarbenen Animationen ein vielschichtiges Figurenkabinett. Durch den harten Kontrast zur Realität bringen sie eine Geschichte zwischen Horror und Hoffnung auf kunstvolle Weise zum Fliegen. Im Sommer 1998 regieren in Kabul die Taliban. Als eine junge Malerin in Gegenwart ihres Ehemanns die Nerven verliert, wird sie zum Tod durch Steinigung verurteilt. Doch dann findet sie einen Verbündeten in ihrem scheinbar kaltherzigen Gefängniswärter. (zas)

Auf Blue TV, Cinefile, Filmingo, Myfilm etc.

Tibet Film Festival

An der zwölften Ausgabe des Filmfestivals sind einmal mehr aktuelle Werke zu sehen, die in Tibet oder von Tibetern im Exil gedreht wurden. So läuft zur Eröffnung das Drama «Lhamo and Skalbe». Das Paar im Titel will heiraten, als sich herausstellt, dass Skalbe, der Mann, auf dem Papier noch immer mit seiner Ex verheiratet ist. (ggs)

Do 9.–So 12.9., Kosmos, tibetfilmfestival.org

Ale

Dokumentarfilm von O’Neil Bürgi, CH 2020, 70 Min.

Halb nackte Männer und Frauen in bunten Spandex-Kostümen verprügeln sich im Ring: Alexandra, genannt Ale, ist fasziniert vom Wrestling. Und besucht ein Trainingsstudio in der Zürcher Gemeinde Rorbas. Diese Doku begleitet sie dabei. Ein faszinierender Einblick in eine Szene, die in der Schweiz nur ein Nischenpublikum findet. Aber auch das Porträt einer jungen Frau, die sich finden muss. (ggs)

Arena

Das Boot ist voll

Drama von Markus Imhoof, CH 1981, 100 Min.

Am 19. September wird Markus Imhoof 80 Jahre alt, das Filmpodium zeigt dazu einige Werke des Regisseurs. «Das Boot ist voll» nach dem Buch von Alfred A. Häsler handelt von sechs Flüchtlingen, die vor den Nazis Schutz in der Schweiz suchen. Um aufgenommen zu werden, geben sie sich als Familie aus. (ggs)

Sa 11.9., 15 Uhr, Filmpodium

Ciné Bouffe

Auf dem Lagerplatz in Winterthur gibts Kino und Kulinarik: Am Freitag präsentiert das Kino Cameo das Mads-Mikkelsen-Drama «Drunk», für den Samstag hat das Kurzfilmtage-Team einen Programmblock zusammengestellt. Dazu gibts jeweils ein Dreigangmenü vom Restaurant Rosa Pulver. (ggs)

Fr 10./Sa 11.9., 17.30 Uhr, offene Halle 142, Winterthur, kinocameo.ch, kurzfilmtage.ch.

