Welterfolg Peppa Wutz – Sie wird von chinesischen Rebellen und Boris Johnson gefeiert Die Zeichentrick-Figur ist der Liebling vieler Kinder und der Schrecken mancher Eltern. Das beliebteste Schwein der Welt setzt Milliarden um und beschäftigt immer wieder die Politik. Alexander Menden

In Peppas Welt kommt man komplett ohne Smartphones aus. (Foto: Super RTL/Der Campingurlaub)

Papa Wutz, Vater des Zeichentrick-Ferkels Peppa Wutz, ist übergewichtig, manchmal ein bisschen planlos, aber lieb. Man versteht schon, warum der britische Premierminister Boris Johnson, – laut Kritikern übergewichtig, permanent planlos und nicht besonders lieb – Pappa Wutz jüngst in einer selbst für seine Verhältnisse unzusammenhängenden und peinlichen Rede vor Unternehmern in Nordengland erwähnte. Papa Wutz sei ein bisschen stereotyp, so Johnson, aber von «Peppa Pig World», einem Bereich des englischen Vergnügungsparks Paulton Park, könne man lernen, sagte Johnson. Was Johnson damit meinte, blieb vage und ist auch Wurscht. Aber man darf sich auch unabhängig davon durchaus die Frage stellen, was man von Peppa Wutz denn lernen kann?

Seine Rede machte weltweit Schlagzeilen: Boris Johnson spricht über «Peppa Pig World» und imitiert Motorengeräusche. Video: Tamedia





Zunächst mal, dass, je populärer eine Fernsehsendung ist, ihr Potential, Empörung auszulösen, stets mitwächst. Ein Politikum ist die Serie immer mal wieder gewesen. Eine Folge, in der Peppa und ihr Bruder George sich mit der Spinne «Mr. Skinny Legs» anfreunden, nachdem Papa Wutz ihnen erklärt hat, sie sei ungefährlich, ist in Australien verboten.

Das soll verhindern, dass sich australische Vorschulkinder mit einer hochgiftigen Sidney-Trichternetzspinne anfreunden. Ein britischer Arzt beschwerte sich 2017 über die «unrealistische» Effizienz von Doktor Braunbär, der alle Patienten sofort mit Medizin eindecke und so falsche Erwartungen in Sachen medizinischer Grundversorgung wecke. Und im Jahr darauf geriet Peppa Pig in China in Schwierigkeiten, nachdem Jugendliche sie dort als subversives Tattoo-Motiv adoptiert hatten.

«Shehuiren», Menschen der Gesellschaft, nennen sich die Rebellen, die versuchen, sich vom Mainstream abzugrenzen, und Peppa Wutz als Gangster-Sau inszenieren. Ob auf Shirts, Stickern oder als Tattoo - Peppa Wutz steht für Coolness und Punk. Aus den Bildern und Videos des Schweins und seiner kleinen heilen Familie basteln sie ironische, subversive und politische Memes und Videoschnipsel.

Matschepfützen und Big Business

Wer die Serie kennt, beziehungsweise gezwungen ist, sie immer und immer und immer wieder mit seinen Kindern im Vorschulalter anzusehen, lernt auch viel Konstruktives: Dass es grossartig ist, gemeinsam mit der Familie Spaghetti zu schlürfen, zum Beispiel. Dass Mamas selbstverständlich durch die Bank ein bisschen schlauer sind als Papas. Dass Schule Spass macht, vor allem, wenn eine Gazelle mit französischem Akzent die Lehrerin ist. Dass man auch in einer Welt leben kann, die komplett ohne Smartphones auskommt. Und natürlich: dass es die kathartischste Erfahrung der Welt ist, in matschige Pfützen zu springen.



Die wichtigste Lektion, die Peppa Wutz lehrt, ist aber folgende: Wenn man, wie die Peppa-Erfinder Mark Baker, Neville Astley and Phil Davies, eine leicht in viele Sprachen übersetzbare Geschichte über eine traditionelle Kernfamilie in Primärfarben und Tiergestalt erzählt, kann man daraus mit etwas Geschick und Humor eine unglaublich wertvolle, weltweite Marke mit unzähligen Merchandising-Deals aufbauen. 2019 kaufte der amerikanische Konzern Hasbro die Peppa-Produktionsfirma für umgerechnet rund 3,6 Milliarden Franken. Demnächst soll es sogar eine «Peppa Pig World» im chinesischen Sichuan geben. Wenn das mal nicht zu subversiv wird.

Fehler gefunden?Jetzt melden.