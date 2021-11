Aleksander Kilde über Mikaela Shiffrin - «Sie wirkt für viele wie die Egoistin, dabei hilft sie allen»

Also haben Sie im Sommer noch einmal an Muskelmasse zugelegt?

Im Januar erlitten Sie einen Kreuzbandriss, nun kehren Sie mit Trainingsbestzeit und Abfahrtsrang 9 zurück – wie überrascht sind Sie?

Schon ziemlich, allerdings war ich ja vor der Verletzung gut in Form, das verliert man nicht einfach so. Es spielte sich bei der Rückkehr viel im Kopf ab, denn die Verletzung war ja letztlich nur ein Kreuzbandriss. Das braucht zwar etwas Zeit, ist aber von den Schmerzen her nicht so schlimm, ich spürte die Verletzung auch während des Skifahrens kaum. In den drei Wochen Training vor dem ersten Rennen in Lake Louise hatte ich gleich ein gutes Gefühl – der Kreuzbandriss war schnell weit weg, auch wenn ich nach den Fahrten spürte, dass das Knie etwas steif ist.