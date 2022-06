Mamablog: Der heilige Schlaf – Sie wollen allein schlafen? Dann tun Sie es! Unsere Autorin schwört aufs eigene Schlafzimmer und findet, dass man beim Schlafen keine Kompromisse eingehen sollte. Sabine Sommer

Es gibt kein richtig» oder «falsch»: Dogmen sollten im Schlafzimmer nichts verloren haben. Foto: Getty Images

2006 sassen mein Mann und ich – knackig und kinderlos – an einem indischen Strand und feierten mit einer Kokosnuss in der Hand die eben erhaltene Zusage für unsere erste gemeinsame Wohnung. Voller Tatendrang zeichneten wir ihren Grundriss in den Sand und führten das Spiel weiter, indem jeder seine Wünsche ans Zusammenleben dazu zeichnete. Dinge wie «fair geteilte Hausarbeit», «fixer Paarabend» und «offenes Haus» zeigten sich da sowie ein Bett, auf dem «für mich allein» stand.