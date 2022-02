Grosses Jahr für die Fussballerinnen - Sie wollen beweisen, dass sie wirklich zu den Besten gehören    

Schweizer Frauen-Nationalteam – Sie wollen beweisen, dass sie wirklich zu den Besten gehören EM im Sommer und eine mögliche WM-Qualifikation: Den Schweizer Fussballerinnen steht ein wegweisendes Jahr bevor. Eines, das die grosse Frage um die SFV-Auswahl beantworten dürfte. Fabian Sangines

Gute Stimmung im Trainingslager: Meriame Terchoun, Viola Calligaris, Sandy Maendly und Vanessa Bernauer Foto: SFV

Natürlich tat es weh. Im Sommer 2019 wurde in Frankreich eine Fussballparty gefeiert, wie sie bei den Frauen zumindest in Europa bis dahin noch nie gesehen worden war. Zehntausende strömten in die Stadien, total wurden über eine Million Tickets abgesetzt, 1,12 Milliarden Menschen verfolgten die WM-Spiele live am TV. Das Schmerzhafte daran: Zu den Zuschauerinnen gehörten auch die Schweizer Fussballerinnen.

Eine verpasste Grosschance, viele teilnehmende Länder profitierten von diesem Boom, dieser gestiegenen Aufmerksamkeit für fussballspielende Frauen. Beim SFV fürchteten sie nicht nur den Anschluss an die internationale Spitze zu verlieren, sondern vor allem von den hinteren Nationen überholt zu werden. Nun, fast drei Jahre später, ist die Sorge zwar nicht komplett verschwunden, aber doch etwas in den Hintergrund gerückt. Es scheint die Sonne in Marbella, die Stimmung im Trainingslager des Schweizer Nationalteams ist gut. Ein grosses Fussballjahr steht bevor.

Eines mit zwei Highlights in ungewöhnlich kurzen Abständen. Am 12. April spielen die Schweizerinnen zu Hause gegen Italien, es ist die wohl entscheidende Partie um die Qualifikation für die WM 2023. Und knapp drei Monate später starten sie in die Europameisterschaft in England.

Hervorragende Ausgangslage

An den Juli mag Nationaltrainer Nils Nielsen aber noch gar nicht denken, zu wichtig ist das Italien-Spiel, so gut die Ausgangslage auch sein mag. Alle sechs Spiele in der Qualifikation konnte die Schweiz gewinnen, ein 2:1 in Palermo gegen die leicht favorisierten Italienerinnen inklusive. Schon ein Remis im Rückspiel wäre also ein sehr, sehr grosser Schritt in Richtung Australien und Neuseeland – und die vierte Teilnahme an den letzten fünf grossen Turnieren. Das sieht nicht danach aus, als wäre die Schweiz international abgehängt worden. Im Gegenteil, wie Nielsen betont: «Wir haben gegen WM-Viertelfinalist Italien gezeigt, dass wir gegen die Besten bestehen können.»

Er ist erfreut über die Entwicklung, die sein Team in den drei Jahren unter seiner Leitung genommen hat: «Wir spielen stabiler, verteidigen besser. Dazu haben wir in dieser Qualifikation bisher gezeigt, dass wir aus den früheren Fehlern gelernt haben und die Partien konzentriert fertig spielen.» Mit dem Dänen als neuem Chef fühle sich das Team vor allem befreiter, ergänzt Sandy Maendly: «Wir haben viel Selbstvertrauen und keine Angst, Fehler zu machen. Das ist auf dem Platz spürbar.»

Trotz der jüngsten Erfolge will Maendly aber noch nichts von einer gewissen Entwarnung wissen. Aus der Vergangenheit weiss sie nur zu gut, wie schnell eine komfortable Ausgangslage verspielt werden kann. Deshalb sagt sie: «Wir müssen die positiven Resultate aus den letzten Monaten zuerst bestätigen.» Resultate bestätigen? Nielsen träumt grösser: «An einem grossen Turnier war unser bestes Ergebnis der dritte Gruppenplatz. Unser Ziel ist, das zu toppen.» Angesichts der EM-Gegnerinnen in ihrer EM-Gruppe vom Kaliber wie den Europameisterinnen Holland (2017) und Schweden (1984) wäre das nicht nur für Maendly die ultimative Bestätigung, aller Leistungen zuletzt. Und für die 33-Jährige ein würdiger Abschluss einer Karriere, die sie im Sommer beenden wird.

Erster Härtetest des Jahres

Weil das 2:2 gegen Nordirland vom vergangenen Sonntag aufgrund des Wechselkontingents als inoffizielles Freundschaftsspiel gewertet wurde, gibt es heute Mittwoch im Test gegen Österreich (18 Uhr, live auf ORF+), immerhin EM-Teilnehmerinnen und Halbfinalistinnen der Euro 2017, die erste offizielle Standortbestimmung des Jahres. Zumindest teilweise, denn aus gesundheitlichen Gründen sagten einige Stammspielerinnen für den Marbella-Zusammenzug ab.

Allen voran Rekordtorschützin Ana-Maria Crnogorcevic, die an einer hartnäckigen Schienbeinverletzung laboriert, sowie Captain Lia Wälti, die geschont wird. «Lia hat nach Spielen Schmerzen an den Füssen, deshalb haben wir mit ihrem Club Arsenal eine Pause abgemacht», erklärt Nielsen. Dazu steht Géraldine Reuteler elf Monate nach ihrem Kreuzbandriss vor ihrem Comeback, das freut den Nationaltrainer besonders: «Sie wird eine grosse Verstärkung für uns sein.»

Verstärkungen könnten auch die Nationalteam-Debütantinnen Eva Bachmann und Serena Li Puma von St. Gallen sein. Nielsen ist begeistert davon, wie sie sich bei ihrer ersten Nominierung präsentierten – ebenso wie von der jungen Ella Touon, die beim Fitnesstest so lange lief, bis sie der Trainer stoppen musste: «Die Spielerinnen wissen, dass das ihre grosse Chance ist, in England dabei zu sein.» Und somit die grosse Chance, mitzuhelfen, damit die Wunde von 2019 endgültig verheilen kann.

