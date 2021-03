Ehrgeizige Pläne in Oerlikon – Sie wollen die richtig grossen Kongresse nach Zürich lotsen Hallenstadion, Messe und Zürich Tourismus spannen zusammen und ermöglichen neu Kongresse mit mehr als 1500 Teilnehmenden. Pascal Unternährer , Thomas Zemp

Kongress-Campus mit Messe Zürich (links), Hallenstadion – und vielleicht sogar der offenen Rennbahn. Archivfoto: Urs Jaudas

Moneo-Palast am See, Projekt beim Prime Tower, Gebäudekomplex auf dem Carparkplatz: Alle Ideen für ein neues Zentrum für grössere Kongresse sind in Zürich gescheitert. Jetzt lancieren drei Partner ein neues Angebot. Kongresse sollen in Zukunft in Oerlikon stattfinden. Für Hauptevents oder Podien steht das Hallenstadion mit seinen 14’000 Quadratmetern zur Verfügung, für Nebenveranstaltungen sind die Hallen der benachbarten Messe Zürich (30’000 Quadratmeter) oder das Foyer des Hallenstadions vorgesehen.

Für dieses Projekt namens Ace Zurich – das englisch ausgesprochene Akronym steht für Arena, Convention und Expo – haben Hallenstadion, Messe und Zürich Tourismus zusammengespannt. Sie wollen nun alles im Zusammenhang mit Kongressen aus einer Hand anbieten. «Endlich wird es möglich sein, Kongresse mit mehr als 1500 Teilnehmenden in Zürich zu veranstalten», sagt Hallenstadion-CEO Philipp Musshafen. Die Kapazitäten des renovierten Kongresshauses am See und auch im neuen Circle beim Flughafen sind kleiner. Im Hallenstadion und an der Messe könnten bis zu 5000 Personen am Tag an einem Grosskongress teilnehmen, schätzt Musshafen.