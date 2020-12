Samstagabend in Zürich – Sie wollen nur ein bisschen Leichtigkeit In der Schlange stehen, trotz Kälte draussen essen, das Nachtleben auskosten bis zur Sperrstunde – unterwegs im vorweihnachtlichen Zürich. David Sarasin , Salome Müller

Die Leute kommen trotz Corona- Einschränkungen u nd tun, was die anderen tun: Sie reihen sich ein, stehen an, warten. Foto: Tom Egli

Zürich, Samstagabend, knapp über null Grad. Es ist das zweite Adventswochenende. Eigentlich kommen die Menschen jetzt zusammen, veranstalten Weihnachtsessen, besuchen Weihnachtsmärkte, finden Besinnlichkeit oder suchen den Exzess. Aber wegen der Corona-Pandemie sind Versammlungen mit mehr als 15 Personen verboten. Privat dürfen sich höchstens zehn Leute treffen. Was machen die Menschen daraus?

18 Uhr, Gerold’s Garten: Das grosse Warten

Wer derzeit in den Gerold’s Garten möchte, braucht etwas Geduld – und warme Kleider. Foto: Tom Egli

Die Leute kommen trotz der Einschränkungen. Und sie tun, was die anderen tun: Sie reihen sich ein, stehen an, warten. An diesem Abend bilden sich an vielen Orten der Stadt Schlangen. Jene vor der Gartenbeiz Gerold’s Garten reicht bis zum Club Helsinki bei der Hardbrücke. Wer im Gerold’s Wintergarten Glühwein trinken und Fondue essen will, muss sich eine halbe Stunde gedulden. Sicherheitsleute kontrollieren am Eingang und auf dem Areal, ob sich die Gäste an die Bestimmungen halten: Auf dem Weg die Maske tragen, nur im Sitzen konsumieren, höchstens zu viert an einem Tisch sitzen. Die Betreiber sind angespannt. Seit dem Superspreader-Event im Sommer werden die Gastronomie und das Nachtleben besonders beobachtet.