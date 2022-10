Apache 207 im Hallenstadion – Sie wollten ihn privat nach Zürich holen, jetzt spielt er im Hallenstadion 2019 sorgten die Songs eines jungen, unbekannten Rappers im Grossraumbüro unseres Autors für Aufruhr, heute begeistert Volkan Yaman alias Apache 207 die Massen. Ein Essay. Adrian Schräder

Lange Haare und Sonnenbrille: Der Signature-Look von Apache 207. Foto: Peter Kaaden

Es muss irgendwann im Hochsommer 2019 gewesen sein. Plötzlich regierte nur noch ein Sound in unserem Grossraumbüro, plötzlich wurde nur noch ein Name gehandelt: Apache 207, Rapper aus Ludwigshafen am Rhein. Und plötzlich skandierten alle lauthals Zeilen wie: «Und Mama, bin ich einmal wieder nicht daheim / Will ich, dass du bitte keine Träne weinst / Denn ich bring Brot nach Hause, Brot nach Hause». Oder wir wiesen einander mit melodischen Schwerthieben wie «Markier den Harten, Bro / wenn man der Sache auf den Grund geht, merkt man / Es ist in der Tat nicht so» zurecht.



Das war nicht das typische Muskelspiel, das war nicht das Wiederkäuen der immer gleichen Floskeln. Apache 207 hatte einen anderen Wortschatz, einen anderen Wortwitz, bevorzugte seinen «Roller» gegenüber einem dicken Auto, trug lange Haare mit rasiertem Ansatz, Sonnenbrille, enge Hosen, weisse Socken zu schweren Stiefeln. So lief damals niemand im Büro herum. Eher fragten wir uns: Wer läuft denn überhaupt so rum?