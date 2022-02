Neues Buch von Simone Lappert – Sie zeigt, dass Lyrik alles andere als verstaubt ist Die Zürcher Autorin veröffentlicht nach zwei Romanen ihren ersten Lyrikband. Dies hat sie Überwindung gekostet – obwohl sie seit Jahren Gedichte wie Kieselsteine mit sich herum trägt. Annik Hosmann

Simone Lappert schreibt nicht nur selbst Gedichte, sie war auch Kuratorin der internationalen Lyrikvereinigung Babelsprech.International. Foto: Livio Baumgartner

Schreiben beginnt für Simone Lappert immer mit einer Frage. So auch bei ihrem neusten Buch «längst fällige verwilderung». Es ist nach den beiden Romanen «Wurfschatten» und «Der Sprung» – der 2019 für den Schweizer Buchpreis nominiert war – ihr erster Lyrikband. In über 60 Gedichten und Kürzesttexten betrachtet und reflektiert Lappert Themen wie Schlaflosigkeit, Familie oder die Liebe. «Wenn ich Prosa schreibe, nähere ich mich den Fragen über eine Figur und deren Eigenleben, in der Lyrik lege ich die Fragen und Stoffe quasi unter ein Mikroskop», sagt Lappert.