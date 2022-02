Einmarsch in die Ukraine – Sie zeigten Verständnis für Russland – was sagen sie jetzt? So reagieren Aussenpolitiker auf den Angriff Putins auf die Ukraine. Beni Gafner Jacqueline Büchi

Sie sind die Putin-Versteher im Parlament: Yvette Estermann und Roger Köppel (beide SVP). Foto: Keystone

Die Welt schaut geschockt nach Osteuropa. Politikerinnen weltweit verurteilen den Einmarsch von Wladimir Putins Truppen in die Ukraine. UNO-Generalsekretär António Guterres appelliert an Moskau: «Präsident Putin, im Namen der Menschlichkeit: Bringen Sie Ihre Truppen zurück nach Russland.» Im Westen folgt ein Sanktionspaket auf das nächste. (Alle News zum Krieg in der Ukraine lesen Sie in unserem Ticker)