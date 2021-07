Ferienbeginn in vielen Kantonen – Verwirrende Situation um Corona-Testcenter am Flughafen Am Flughafen bereitet man sich auf zwei der verkehrsstärksten Wochenenden vor – besonders rund um die Testcenter könnte es problematisch werden. Jana Arnold

Das gut besuchte Testcenter beim Check-in 2. Rechts die Kabinen für PCR-Tests, welche als Spucktests selbst vorgenommen werden. Nach rund fünf Stunden liegt das Ergebnis vor. Foto: Francisco Carrascosa

Flughafen Zürich, 16 Uhr, Check-in 2: Vor dem Testcenter der Checkport AG, einer Servicegesellschaft für Flughäfen, bildet sich eine zunehmend länger werdende Warteschlange. Noch vor einer Stunde war es verhältnismässig ruhig gewesen. Auffällig ist, dass andere Testcenter – im öffentlichen Bereich sind es insgesamt sechs – zur gleichen Zeit praktisch leer sind.

Auf Anfrage erklären sowohl die Checkport AG als auch der Flughafen, dass man Passagiere nicht an andere Standorte verweise. «Wir verlassen uns darauf, dass die Reisenden sich selbst via Internet, Infotafeln oder Terminal-Manager über die Standorte der Testcenter informieren», so Flughafen-Sprecherin Manuela Staub. Auch Checkport-Sprecherin Nathalie Berchtold meint, dass wohl keine der sieben Firmen, die Testcenter am Flughafen betreiben, Passagiere an die Konkurrenz verweisen werde. «Wir konzentrieren uns darauf, die Wartezeiten vor unseren eigenen Standorten zu verkürzen.»