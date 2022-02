Badeferien am Mittelmeer – Sieben Geheimtipps für Traumstrände Egal, wie populär eine Feriendestination ist: An Stränden, die weniger bekannt sind, fehlt es nirgends. Anleitung zu ganz besonderen Sommerferien am Mittelmeer. Markus Fässler

Mallorca: Cala de St. Vincenç – vier auf einen Streich

Einer von vier Prachtsstränden in Cala de St. Vincenç: die Cala Barques, Foto: Alamy

Warum nur an einem einzigen Strand Zeit verbringen, wenn ein Quartett auf engstem Raum lockt?

Im Ferienort Cala de St. Vincenç im Nordosten von Mallorca hat man in der von zerklüfteten Felswänden umgebenen Badebucht die Auswahl zwischen der Cala Carbó, Cala Molins, Cala Clara oder der Cala Barques. Letztere ist mit 80 Metern Länge und 25 Metern Breite der grösste der vier Strände.

Zweierlei haben sie gemäss Silvia Schembri, Managing Director des Mallorca-Spezialisten Universal Flugreisen in Vaduz, gemeinsam: weissen Sand und glasklares Wasser.

universaltravel.ch; illesbalears.travel

Costa Brava, Spanien: Cala Mar Menuda – ideal für Familien

Ruhe und schroffe Felsen: Der Strand Cala Mar Menuda ist nur wenige Kilometer von der Partyhochburg Tossa de Mar entfernt. Foto: Getty

Es muss nicht immer Ibiza oder Gran Canaria sein: Auch das spanische Festland eignet sich bestens für Badeferien.

Das bestätigt Victoria Studer, Director Touroperating Hotelplan & Migros Ferien. Sie empfiehlt den Strand Cala Mar Menuda unweit von Tossa de Mar an der Costa Brava. Die Partyhochburg Tossa de Mar wird umgeben von Pinien und Korkeichen und konnte einen Teil des ursprünglichen Charakters bewahren. Schroffe Felsen schützen die Bucht, was der Szenerie eine besondere Note verleiht.

Da die Wassertiefe relativ gering ist und die Wellen selten bedrohlich anrollen, eignet sich die Cala Mar Menuda insbesondere auch für Familienferien.

hotelplan.ch; spain.info

Korsika: Plage de Cupabia – abseits der Touristenpfade

Türkisblaues Wasser und genügend Schattenplätze im Wald: der Strand von Cupabia bei Serra-di-Ferro. Foto: Alamy

Wenn es um die schönsten Strände der französischen Mittelmeerinsel geht, fällt dieser Name immer wieder: der Strand von Cupabia bei Serra-di-Ferro im Südwesten Korsikas.

Trotz seiner Bekanntheit ist er nicht masslos überlaufen. Der Grund: «Der Strand liegt etwas abseits der üblichen Touristenpfade. Und das erst noch inmitten intakter Natur», erklärt Mike Jakob, Key Account Manager bei Frantour.

An besonders heissen Tagen lockt das angrenzende Waldgebiet mit genügend Schattenplätzen. Für weitere Abkühlung sorgt natürlich auch das türkisblaue Wasser des Golfs von Valinco.

frantour.ch; visit-corsica.com

Sardinien: Spiaggia del Principe – Liebling des Prinzen

Pudrig weisser Sand: die Spiaggia del Principe. Foto: Getty

Die Costa Smeralda auf Sardinien hat ihren Namen nicht von ungefähr: Die Strände trumpfen hier mit ihrer smaragdähnlichen Farbe auf.

Etwa der Strand Poltu di Li Cogghj – oder Spiaggia del Principe, wie ihn die Einheimischen nennen. Ein Fleckchen Paradies mit pudrig-weissem Sand, flankiert von blühender Vegetation», sagt Sarah Weidmann, Geschäftsführerin von Italien-Spezialist Smeraldo Tours in Wallisellen ZH. Kein Wunder, ist die Spiaggia del Principe auch der Lieblingsstrand des Prinzen Aga Khan, der einst den legendären Ruf der Costa Smeralda mitbegründete.

Trotz der Popularität braucht man grossen Andrang nicht fürchten. Den Traumstrand erreicht man nämlich erst nach einem etwa zehnminütigen Fussmarsch über einen Trampelpfad.

smeraldo-tours.ch; sardegnaturismo.it

Kreta: Preveli – unter Palmen

Schattenspendende Palmen und eine spektakuläre Schlucht: der Strand von Preveli. Foto: Getty

Am Strand an der Südküste Kretas bilden die Palmen den Blickfang. Die Bucht am Libyschen Meer ist von den malerischen Schattenspendern umgeben, auf der grössten griechischen Insel eine Seltenheit.

Wer am Strand von Preveli ausspannen will, muss sich das mit einem längeren Fussmarsch verdienen. Für Tanja Zimmermann, Reiseexpertin beim Griechenland-Spezialisten Laros Reisen in Aesch BL, gehört ein Besuch des Preveli zum Pflichtprogramm auf Kreta: «Der Strand ist sehr idyllisch und die Szenerie mit den Palmen wirklich speziell.»

Dazu kommt: Hinter dem Strand öffnet sich eine Schlucht, durch die sich der Fluss Megalopotamos seinen Weg bahnt.

laros.ch; visitgreece.gr

Korčula, Kroatien: Žitnala – Tauchen im Fjord

Erinnert ein wenig an einen nordischen Fjord: die Bucht von Žitna. Foto: Getty

Ob Marco Polo in Venedig oder auf Korčula geboren wurde, wird wohl nie restlos geklärt.

Sicher ist aber, dass es auf der kroatischen Insel in der Adria jede Menge unbekannte Strände gibt. Ein solcher liegt gemäss Tomislav Racic, Inhaber des Kroatien-Spezialisten Croaticum in Opfikon ZH, unweit der Ortschaft Zavalatica in der Bucht von Žitna an der Südküste Korčulas.

Die Bucht hat Ähnlichkeit mit einem nordischen Fjord. Um an den Kiesstrand zu gelangen, muss man zuerst einen steilen Weg, der teilweise über Treppen führt, bewältigen. Als Belohnung wartet das türkisblaue Meer mit einer für Schnorchler und Taucherinnen abwechslungsreichen Unterwasserwelt.

croaticum.ch; croatia.hr

Dalyan, Türkei: Iztuzu – Freundschaft mit Schildkröten

Direkt an einer Flussmündung: Beim Iztuzu-Strand können Badende zwischen Süss- und Salzwasser wählen. Foto: Imago Images

«Für mich ist Iztuzu ohne Frage der schönste Strand in diesem Teil der Türkei», sagt Deniz Ugur, CEO des Türkei-Spezialisten Bentour in Zürich.

Das Badegebiet ist in der Tat speziell: Wer am Strand in der Region Dalyan weilt, kann zwischen Süss- und Salzwasser wählen – der Iztuzu-Strand im Südwesten des Landes befindet sich direkt an einer Flussmündung. Man hat die Qual der Wahl, entweder im Fluss Dalyan oder im Mittelmeer zu schwimmen.

Das Gebiet steht unter Naturschutz und ist teilweise nur mit dem Boot erreichbar. Der Grund: Die Unechte Karettschildkröte (Caretta caretta) hat den Strand als idealen Brutplatz auserkoren.

bentour.ch; goturkiye.com



