Personalnot in den Schulzimmern – Sieben Lösungen gegen den Lehrkräftemangel Eine nationale Taskforce, Lohnabzüge bei tiefen Pensen, Eignungstests für die Ausbildung: Sieben Bildungsexperten aus Schulpraxis, Forschung, Politik und Wirtschaft sagen, wie der Lehrkräftemangel behoben werden kann. Raphaela Birrer

Vielerorts stehen zum Schulbeginn ungelernte Quereinsteiger vor der Klasse: Primarschülerinnen aus Suhr. Symbolfoto: Christian Beutler (Keystone)

Die Situation ist vielerorts so angespannt wie noch nie: Schweizweit herrscht ein eklatanter Lehrermangel – in zahlreichen Klassenzimmern stehen zum Schulbeginn ungelernte Quereinsteigerinnen. Lautstark haben die Lehrergewerkschaften Anfang Woche dagegen protestiert; sie sehen die Bildungsqualität akut gefährdet. Wie konnte es so weit kommen? Was hilft wirklich gegen den Lehrermangel? Und wer muss jetzt handeln? Wir haben sieben Bildungsexpertinnen und -experten aus den Bereichen Schulpraxis, Forschung, Politik und Wirtschaft nach ihren Lösungsansätzen gefragt und sie gebeten, die Wahrscheinlichkeit einer Lösung «in nützlicher Frist» zu beurteilen (1 Marienkäfer = geringe Chance, 4 Marienkäfer = grosse Chance).