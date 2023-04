Ungewöhnlicher Fall in Bülach – Sieben Schuldsprüche, aber keine Bestrafung Vor dem Bezirksgericht Bülach ging es diese Woche um den Vorwurf der versuchten Nötigung. Alle Beschuldigten schwiegen. Thomas Mathis

Der Einzelrichter am Bezirksgericht Bülach zeigte sich erstaunt über die Emotionalität im Verfahren. Archivfoto: Thomas Mathis

Alltäglich kann man die Strafverhandlung am Bezirksgericht Bülach von dieser Woche nicht nennen. Bereits das personelle Aufgebot war ungewöhnlich gross und hochkarätig. Zum einen waren mehr als 20 Personen am Prozess zugegen, sodass fast alle Plätze im grossen Gerichtssaal besetzt waren. Zum anderen hatte sich ein Teil der acht Beschuldigten bekannte Namen aus der Zürcher Anwaltsszene für ihre Verteidigung ausgesucht. Die Namen tauchen beispielsweise in den Artikeln zum grossen Raiffeisen-Prozess auf. Die Staatsanwältin hingegen verzichtete auf eine Teilnahme.