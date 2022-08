Urbane Freiluftgalerien – Sieben Städte für Street-Art-Fans Sie sind ein Blickfang und das perfekte Fotomotiv: Wandgemälde in allen Farben und Formen an Mauern, Gebäudefassaden und sonstigen urbanen Flächen. In einigen Städten ist die Street-Art-Szene besonders lebendig. Anita Suter (Travelcontent)

In Bristol setzt das jährliche Upfest Street-Art-Künstler und -Künstlerinnen aus aller Welt in Szene. Foto: Upfest Bristol / Facebook.

So vergänglich die Street-Art-Bilder sind, so dynamisch ist die Szene. Orientierungshilfe findet man auf Instagram (etwa mit #Streetart) oder zum Beispiel über die Plattform Street Art Cities – die über mehr als 38'000 Locations Buch führt, an denen es Kunstwerke zu sehen gibt. Grundsätzlich sind Murals, Graffiti und Co in so ziemlich jeder Stadt der Welt zugegen. In manchen mehr, in manchen weniger. Diese sieben Destinationen gehören in Sachen Street-Art aktuell zur Kategorie «mehr».