Vom Brandnertal bis Braunau – Sieben Tipps für Österreich Biken, Schlemmen oder der Swarovski-Kristalldom: Das östliche Nachbarland ist zu Recht eines der Lieblingsziele der Schweizer, gerade in Corona-Zeiten. Artur K. Vogel

Salzburgerland: Bio-Genuss auf der Kulinarik-Strasse

Genussreich: Gedeckter Tisch auf der «Via Culinaria» im Salzburgerland. Foto: PD

Natürlich kann man in ganz Österreich vorzüglich tafeln. Das Salzburgerland aber geniesst einen Wettbewerbsvorteil; es hat bei der biologischen Landwirtschaft seit den 90er-Jahren eine Pionierrolle inne. In der Region wird mehr als die Hälfte des landwirtschaftlich genutzten Landes nach biologischen oder bio-dynamischen Prinzipien bewirtschaftet. Im Rahmen der «Via Culinaria» werden im Bundesland neun verschiedene Genusswege, etwa für Fisch-, Fleisch- oder Käseliebhaber empfohlen. Herausragend aber ist jener, der sich auf Bio bezieht. Unter den 19 Adressen, die der «Genussweg für Bio-Geniesser» vorschlägt, finden sich Hotels, Restaurants, Landgasthöfe und Hofläden.

www.salzburgerland.at

Tirol: Biken hinter der Zugspitze

Rasant: Auf dem Bike-Trail in der Zugstpitzarena. Foto: PD

Die Zugspitze, fast 3000 Meter über Meer, ist als höchster Gipfel Deutschlands bekannt, was aber nur die halbe Wahrheit darstellt: Auf dem Berg verläuft die Grenze zwischen Bayern und dem Tirol. Auf der österreichischen Seite widmet sich die zertifizierte «Approved Bike Area» voll dem Mountainbiken. Mehr als hundert Velowege und Bike-Trails sind in dieser Bergwelt ausgewiesen. Ob steil und anspruchsvoll, flach und gemütlich, wild oder romantisch: Es gibt für jeden Anspruch, für Anfänger und Profis die passende Variante. Fast alle Radstrecken sind auch mit dem E-Bike befahrbar. Velovermietung, Bikeguides, Ladestationen für E-Velos, auf Velotouristen spezialisierte Hotels und Camps runden das Angebot ab.

www.zugspitzarena.com

Kärnten: Auf der Milchstrasse zu den Kasmachern

Gemülich: Wanderpause auf der «Milchstrasse» in Kärnten. Foto: PD

Wenn die Zugspitzarena an den nördlichen Nachbarn Deutschland grenzt, dann die Karnischen Alpen an den südlichen, Italien. Die 100 Kilometer lange Gebirgsgruppe im Bundesland Kärnten mit den gezackten Kalkgipfeln, grünen Tälern, Seen, Bächen und Alpweiden bietet ein weitläufiges Wanderwegnetz, das als «Karnische Milchstrasse» angepriesen wird. Denn wer auf dem Höhenweg, offen bis Ende Oktober, von Alp zu Alp wandert (pardon: von Alm zu Alm), begegnet unweigerlich auch den Käsern (hier «Kasmacher» genannt), in deren Kesseln und Kellern der wunderbar würzige Gailtaler Almkäse entsteht.

www.nassfeld.at

Tirol: Hildegards magischer Garten

Magisch: Der Hildegard-von-Bingen-Garten in Reith. Foto: PD

Hildegard von Bingen (1098–1179) war die berühmteste Universalgelehrte des Mittelalters. Ihr ist in Reith im Alpbachtal in Tirol ein Schau- und Erholungsgarten mit zahlreichen Heilpflanzen gewidmet. Von dort führt ein barrierefreier Spazierweg rund um das attraktive Dorf mit seinem kleinen See. Mit 84 vorgeschlagenen Wanderungen ist die Region ein beliebtes Wanderterrain. Der Hildegard-Garten ist täglich geöffnet; ein Besuch vor Ende Oktober wird empfohlen. Bis Mitte Oktober findet jeden Mittwoch um 10 Uhr eine Führung mit einer Kräuterexpertin statt, für Gruppen nach Vereinbarung auch zu anderen Terminen.

www.hildegardgarten.info

Oberösterreich: Friedliche Stadtgeschichten

Farbenfroh: Die Häuser am Hauptplatz der Barockstadt Schärding. Foto: PD

In der Vereinigung «Kleine historische Städte» finden sich 16 attraktive und geschichtsträchtige Orte. Drei, alle am Inn in Oberösterreich gelegen, haben wir herausgepickt: Braunau am Inn ist bekannt als Hitlers Geburtsstadt. Deshalb setzt man sich hier besonders intensiv mit dem Faschismus und seinen grauenvollen Auswüchsen auseinander und steht «für Frieden, Freiheit und Demokratie» ein. In Braunau gibt es eine mehr als 750 Jahre zählende Altstadt mit engen Gässchen, vielen historischen Bauten und dem gotischen Stadtplatz zu bestaunen, zudem Österreichs einziges mittelalterliches Bademuseum.



Die Altstadt von Freistadt mit Stadtbefestigung und Wehrtürmen ist fast vollständig erhalten. Die Stadt wurde ab 1220 planmässig um einen rechteckigen Hauptplatz angelegt und gilt als Musterbeispiel mittelalterlicher Städteplanung. Mehr als 160 denkmalgeschützte Gebäude wollen entdeckt werden. Sechs Wehrtürme sind erhalten. Der einstige Stadtgraben lädt als Park zum Flanieren.



Die Barockstadt Schärding mit knapp 6000 Einwohnern hat ihr farbenfrohes, spätbarockes Stadtbild erhalten, aber auch die weitgehend intakte Stadtmauer mit mehreren mittelalterlichen Stadttoren.

www.khs.info

Tirol: Spieglein, Spieglein im Dom

Gigantisch: Eine der Wunderkammern der Swarovski Kristallwelten. Foto: PD

Kunst, Kristall und Kommerz finden sich in einer gigantischen Schau in Wattens in Tirol, nahe Innsbruck: die Swarovski-Kristallwelten, vor 25 Jahren vom berühmten österreichischen Multitalent André Heller entworfen und seither mehrmals erweitert. Die Anlage am Hauptsitz des Kristallglasherstellers Swarovski besteht aus einem Park, einem Museum, einem Shop und einem Restaurant. Im Museum haben sich in 17 sogenannten Wunderkammern Künstler mit Glaskristall auseinandergesetzt, unter ihnen einige von Weltgeltung wie Niki de Saint Phalle, Keith Haring, Andy Warhol, Salvador Dalí oder die Japanerin Yayoi Kusama. Als Beispiel sei der Kristalldom genannt, eine Kuppel aus 595 Spiegeln mit faszinierender Tiefenwirkung, die von Musik des britischen Experimentalmusikers Brian Eno beschallt wird. Der Kristalldom wird auch gern als Kulisse für Hochzeiten genutzt.

www.kristallwelten.swarovski.com

Vorarlberg: Weg zu den Naturgeheimnissen

Lehrreich: Zwischenhalt auf dem Themenweg Bandnertal. Foto: PD

Wandern und Lernen werden im Vorarlberger Brandnertal auf spielerische Weise miteinander verbunden. Dafür sind im Tal unweit der Schweizer Grenze mehrere Themenwanderwege zu Natur, Tierwelt und Pflanzen angelegt worden. Der neue, interaktive Natursprünge-Weg zum Beispiel, der bei der Bergstation der Dorfbahn oder bei der Bergstation der Panoramabahn beginnt und 4,6 Kilometer lang ist, beantwortet viele Kinderfragen: Woher hat der Fluss sein Wasser? Wie sind die Steine auf den Berg gekommen? Was passiert auf einer Alp? Wie entsteht das Wetter? Der Familien-Wanderweg ist ganzjährig begehbar und bietet auch im Winter spannende Informationen über die Geheimnisse der Natur und ihre Gefahren.

www.vorarlberg-alpenregion.at

Das Extra «Österreich im Herbst» entstand in Zusammenarbeit mit der Österreich-Werbung. Die redaktionelle Verantwortung liegt bei der SonntagsZeitung.