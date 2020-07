Abo Infektionen mit dem Coronavirus In Zürich ist die Durchseuchungsrate noch immer sehr tief

In Genf und im Tessin haben rund 10 Prozent der Bevölkerung Antikörper gegen Sars-CoV-2, in Ischgl sind es 42, in Bergamo 57 Prozent. In Zürich ist man von einer Herdenimmunität aber weit entfernt.